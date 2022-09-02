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47 минут назад

Соленое красное мясо вызывает атеросклероз

Слово и Делоиещё 1

Часто употребление соленого красного мяса приводит кухудшению здоровья. У человека может развиться атеросклероз, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Соленое красное мясо вызывает атеросклероз
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сочетание соли и красного мяса негативно сказывается насостоянии организма, так как оно не встречается в природе. Из-за соли жир, который содержится в мясе, еще быстрее впитывается в стенки сосудов.

«Это сочетание также способствует развитию гипертонии и
желудочных заболеваний — гастритов и язв»,

— пояснил Гинзбург.

Помимо этого, вред организму наносят и сладко-жирныепродукты. Эксперт рекомендовал сократить их потребление или вовсе исключить из рациона, сообщает «Вечерняя Москва».

Еда,Михаил Гинзбург,
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