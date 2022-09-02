Соленое красное мясо вызывает атеросклероз

Часто употребление соленого красного мяса приводит кухудшению здоровья. У человека может развиться атеросклероз, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Сочетание соли и красного мяса негативно сказывается насостоянии организма, так как оно не встречается в природе. Из-за соли жир, который содержится в мясе, еще быстрее впитывается в стенки сосудов.
«Это сочетание также способствует развитию гипертонии и
желудочных заболеваний — гастритов и язв»,
— пояснил Гинзбург.
Помимо этого, вред организму наносят и сладко-жирныепродукты. Эксперт рекомендовал сократить их потребление или вовсе исключить из рациона, сообщает «Вечерняя Москва».