Ученые обнаружили в мозгу нейроны, отвечающие за распознавание еды

Восемь испытуемых просмотрели от 5445 до 10000 изображений разных предметов, в том числе пищи, где лишь 515 иллюстраций повторялись. В это время ученые наблюдали за фМРТ-изображениями мозга и заметили нейроны, которые избирательно реагируют на изображения еды. При этом на бургеры и пиццу нейроны реагировали активнее, чем на брокколи или банан.