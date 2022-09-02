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1 час назад

Североамериканские ученые обнаружили в мозгу нейроны, отвечающие за распознавание еды

runews24.ru

В мозгу человека есть нейроны, которые отвечают за его восприятие изображения еды. Исследование провели американские ученые.

Ученые обнаружили в мозгу нейроны, отвечающие за распознавание еды
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

Восемь испытуемых просмотрели от 5445 до 10000 изображений разных предметов, в том числе пищи, где лишь 515 иллюстраций повторялись. В это время ученые наблюдали за фМРТ-изображениями мозга и заметили нейроны, которые избирательно реагируют на изображения еды. При этом на бургеры и пиццу нейроны реагировали активнее, чем на брокколи или банан.

Скопления этой популяции нейронов, названная вентральным компонентом пищи, находится с двух сторон от той области веретеновидной извилины, которая отвечает за распознавание лиц.

Еда,
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