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1 час назад

Названа полезная альтернатива сливочному маслу

Мария Иглина

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал полезную альтернативу сливочному маслу. По его словам использование кокосового масла снижает калорийность пищи, а также понижает риск развития возрастных болезней и ускорения старения организма. Подробностями эксперт поделился с URA.RU.

Гинзбург рассказал, что кокосовое масло не окисляется в организме и не приводит к образованию так называемых свободных радикалов. Кроме этого, в него входят среднецепочечные жирные кислоты, которые оказываются достаточно сытными, но при этом нигде не откладываются.

"Пока о нем думают скорее хорошо, чем плохо. Его участие в питании снижает калорийность, поскольку оно сытное и не приводит к учащению возрастных болезней. Его на хлеб не намажешь, но его часто добавляют вместо сливок в кофе, жарят на нем. Это делает менее вредной жареную пищу, чем если на сливочном масле жарить",

— отметил эксперт.

Ранее были перечислены главные причины "сахарной зависимости".

Еда,Видео,Михаил Гинзбург,
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