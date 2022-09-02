Названа полезная альтернатива сливочному маслу

"Пока о нем думают скорее хорошо, чем плохо. Его участие в питании снижает калорийность, поскольку оно сытное и не приводит к учащению возрастных болезней. Его на хлеб не намажешь, но его часто добавляют вместо сливок в кофе, жарят на нем. Это делает менее вредной жареную пищу, чем если на сливочном масле жарить",