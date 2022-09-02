Названа полезная альтернатива сливочному маслу

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал полезную альтернативу сливочному маслу. По его словам использование кокосового масла снижает калорийность пищи, а также понижает риск развития возрастных болезней и ускорения старения организма. Подробностями эксперт поделился с URA.RU.
Гинзбург рассказал, что кокосовое масло не окисляется в организме и не приводит к образованию так называемых свободных радикалов. Кроме этого, в него входят среднецепочечные жирные кислоты, которые оказываются достаточно сытными, но при этом нигде не откладываются.
"Пока о нем думают скорее хорошо, чем плохо. Его участие в питании снижает калорийность, поскольку оно сытное и не приводит к учащению возрастных болезней. Его на хлеб не намажешь, но его часто добавляют вместо сливок в кофе, жарят на нем. Это делает менее вредной жареную пищу, чем если на сливочном масле жарить",
— отметил эксперт.