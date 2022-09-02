Как правильно приготовить вкуснейшие вяленые томаты

Вяленые томаты набирают все большую популярность у российских кулинаров. Это неудивительно: насыщенный вкус приготовленных таким образом помидоров отлично дополняет различные блюда, салаты, бутерброды, пасту.

Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив ИД «Волгоградская правда» / архив

Приготовить вяленые томаты можно по рецепту популярного кулинарного блогера Константина Оганезова, которым он поделился со своими подписчиками.

Для приготовления потребуются вполне доступные ингредиенты:

2 кг мясистых томатов среднего размера

1 головка чеснока

200 мл растительного масла (предпочтительно оливковое)

2 веточки розмарина или 1 столовая ложка сухих специй

1 веточка базилика по желанию

соль, сахар, перец по вкусу

Приготовление.

Томаты нужно разрезать на небольшие дольки и ложкой удалить мякоть.

В емкости смешать помидоры, мелко порубленный чеснок и специи.

Дольки выложить ровным слоем на противень и запекать в духовке при температуре 80-90 градусов около 5 часов, регулярно открывая дверцу для выхода лишней влаги.

Готовые томаты следует уложить в баночку и залить маслом. Чтобы продукт сохранился дольше, масло можно прокалить на огне, а затем остудить до температуры 50 градусов.