Одна ягода помогает защитить себя от атеросклероза

Голубика обладает множеством целебных свойств, среди которых выделяется способность защитить организм от развития атеросклероза.
Данная ягода крайне полезна для здоровья и долголетия человека, что делает ее уникальным продуктом. В частности, голубика содержит большое количество антоцианов, которые не только придают ей характерный синий цвет, но и обеспечивает сердцу мощный барьер от различных заболеваний, сообщает Yakutsk.ru.
Эту ягоду рекомендуется есть для противодействия образованию холестериновых бляшек. В результате снижается риск развития атеросклероза, благодаря чему продолжительность жизни человека заметно возрастает.