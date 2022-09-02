Одна ягода помогает защитить себя от атеросклероза

Данная ягода крайне полезна для здоровья и долголетия человека, что делает ее уникальным продуктом. В частности, голубика содержит большое количество антоцианов, которые не только придают ей характерный синий цвет, но и обеспечивает сердцу мощный барьер от различных заболеваний, сообщает Yakutsk.ru.