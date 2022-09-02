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1 час назад

Употребление голубики помогает защитить организм от атеросклероза

Слово и Дело

Голубика обладает множеством целебных свойств, среди которых выделяется способность защитить организм от развития атеросклероза.

Одна ягода помогает защитить себя от атеросклероза
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Данная ягода крайне полезна для здоровья и долголетия человека, что делает ее уникальным продуктом. В частности, голубика содержит большое количество антоцианов, которые не только придают ей характерный синий цвет, но и обеспечивает сердцу мощный барьер от различных заболеваний, сообщает Yakutsk.ru.

Эту ягоду рекомендуется есть для противодействия образованию холестериновых бляшек. В результате снижается риск развития атеросклероза, благодаря чему продолжительность жизни человека заметно возрастает.

Еда,
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