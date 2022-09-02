Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
34 минуты назад

Врач рассказала, как кабачок поможет избавиться от целлюлита

Москва24иещё 1

Кабачок – это содержащий множество витаминов овощ, который помогает избавиться от целлюлита, а также снизить отечность. Об этом рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы подмосковного Минздрава Светлана Малиновская.

Врач рассказала, как кабачок поможет избавиться от целлюлита
Фото: М24М24

"Регулярное употребление кабачков помогает избавиться от целлюлита и дряблости кожи. Все дело в мощном антиоксиданте токофероле. Это вещество ускоряет обновление клеток и замедляет процессы старения, приводит ткани в тонус и защищает их от вредного воздействия солнечных лучей", – поделилась Видновская в беседе с Агентством "Москва".

По ее словам, людям, которые страдают отечностью, следует включить в свой рацион кабачки, так как они способствуют выведению лишней жидкости из тела. Специалист уверена, что употребление в пищу этого овоща улучшит работу пищеварения благодаря клетчатке.

Видновская отметила, что кабачок содержит большое количество микроэлементов, например витамины группы В, аскорбиновую и никотиновую кислоту, железо, цинк и многое другое.

Еда,Светлана Малиновская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители