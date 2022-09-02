Врач рассказала, как кабачок поможет избавиться от целлюлита

"Регулярное употребление кабачков помогает избавиться от целлюлита и дряблости кожи. Все дело в мощном антиоксиданте токофероле. Это вещество ускоряет обновление клеток и замедляет процессы старения, приводит ткани в тонус и защищает их от вредного воздействия солнечных лучей", – поделилась Видновская в беседе с Агентством "Москва".