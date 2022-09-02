Диетолог: хлеб, крупы и мясо заменяют успокоительное

«Витамины В обычно идут в группе, так как без участия одного все не так срабатывает. Но при этом каждый специализируется на чем-то своем, например, обеспечивает нормальное усвоение белков, жиров, углеводов. Витамины группы В содержатся в цельнозерновых продуктах, это хлеб, крупы. Но там нет В12. Он, основной витамин, который отвечает за деятельность нервной системы и находится в продуктах животного происхождения. Витамины группы В успокаивают, тормозят излишние импульсы и помогают сохранить баланс в организме», — объяснила Елена Соломатина.