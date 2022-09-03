Сырая паста: что такое al dente и как его добиться

Al dente – это переходное состояние пасты, когда она уже не сырая, но еще и не готова. Обычно в таком случае паста остается слегка твердой внутри. Именно это состояние итальянцы считают идеальным. "Рамблер" расскажет, как приготовить пасту al dente.

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Производители макаронных изделий указывают на упаковке, сколько минут нужно готовить пасту. Спагетти твердых сортов обычно варят восемь минут, фетучини около шести, паста из яичной муки готовится за четыре минуты.

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Но если держать пасту в кипящей воде только по таймеру, вероятнее всего вы разварите ее. С итальянского al dente переводится «на зубок», поэтому шефы в Италии обычно определяют готовность пасты исключительно периодической дегустацией пасты.

В России обычно едят проваренные макароны из мягких сортов пшеницы, они быстро становятся мягкими и липкими. В Италии паста готовится из муки помола твердых сортов пшеницы, которые содержат больше белка и меньше крахмала. Поэтому она медленнее разваривается. Из-за этого настоящая паста al dente может показаться вам банально сырой.