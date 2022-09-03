Сырая паста: что такое al dente и как его добиться

Al dente – это переходное состояние пасты, когда она уже не сырая, но еще и не готова. Обычно в таком случае паста остается слегка твердой внутри. Именно это состояние итальянцы считают идеальным. "Рамблер" расскажет, как приготовить пасту al dente.
Фото: unsplashunsplash
Производители макаронных изделий указывают на упаковке, сколько минут нужно готовить пасту. Спагетти твердых сортов обычно варят восемь минут, фетучини около шести, паста из яичной муки готовится за четыре минуты.
Но если держать пасту в кипящей воде только по таймеру, вероятнее всего вы разварите ее. С итальянского al dente переводится «на зубок», поэтому шефы в Италии обычно определяют готовность пасты исключительно периодической дегустацией пасты.
В России обычно едят проваренные макароны из мягких сортов пшеницы, они быстро становятся мягкими и липкими. В Италии паста готовится из муки помола твердых сортов пшеницы, которые содержат больше белка и меньше крахмала. Поэтому она медленнее разваривается. Из-за этого настоящая паста al dente может показаться вам банально сырой.
- Не менее важно готовить пасту правильно, использовать большую кастрюлю и достаточное количество воды. Во время приготовления вода должна кипеть
- Если варить пасту в маленькой емкости, вам придется ждать, пока помещенная часть изделий размокнет и позволит "утопить" оставшиеся концы. Тем самым паста будет готовиться неравномерно.
- При готовке паста выделяет в воду крахмал. При малом объеме воды концентрация крахмала будет слишком большой и он обратно будет впитываться в пасту, тем самым делая ее склизкой и клейкой.
- Соль воды для варки пасты должна по вкусу напоминать морскую.
- Чтобы паста не слипалась, достаточно каждые 2 минуты перемешивать ее и никакое масло не понадобиться, масло в кастрюлю добавлять не надо.
- Варите пасту на две минуты меньше, чем указано на упаковке, но не забывайте пробовать ее на вкус. Если внутри паста сухая, продолжайте варку. Если слегка проваренная, можно доставать.
- Когда паста готова, быстро слейте ее из кастрюли в дуршлаг. Не промывайте пасту водой, чтобы не смыть крахмал. Когда вы смешаете ее с соусом, она станет идеальной.