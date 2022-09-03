В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться арбузом и дыней

Осеннее изобилие овощей, фруктов и ягод на прилавках зачастую становится причиной различных недугов. Вот и с открытием бахчевых развалов актуальной стала тема отравлений. Начальник отдела гигиены питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала «Парламентской газете», как не заработать проблемы с желудочно-кишечным трактом при выборе сезонных плодов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

- Надежда Руслановна, почему самые полезные продукты могут вызвать отравление?

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- Фрукты и овощи при нарушении регламента использования удобрений и пестицидов могут содержать повышенное количество токсичных веществ. Для подтверждения безопасности урожая в хозяйствах должен быть организован производственный контроль за содержанием остаточных количеств действующих веществ от использованных химикатов.

- Был случай, когда несколько человек отравились арбузом, тогда обвинили дезинсектора магазина, действительно ли чистящие средства на поверхности плода могут привести к печальному исходу?

- Плоды нередко приобретают опасные свойства из-за нарушения условий хранения, проведения фумигации и дезинфекционных обработок помещений склада без укрытия. Токсичное вещество попадает на поверхность продукта и при неправильной обработке может попасть в пищу и вызвать отравление.

Еще эти вещества могут накапливаться в продукте при хранении на свету, например, соланин в картофеле. При нарушении температуры хранения плоды могут подгнивать, и тогда в них накапливается токсин потулин. Испорченные плоды привлекательны для мух, мошек, тараканов и грызунов, а они — переносчики кишечных инфекций.

- Как распознать признаки отравления и отличить его от обычного переедания?

- Диагноз «пищевое отравление» может поставить только врач по результатам лабораторного обследования пациента. Так, например, чтобы провести дифференцированную диагностику между кишечной инфекцией и отравлением нитратами, — а их клинические картины на первом этапе очень похожи, — необходимо определить количество метгемоглобина в крови пострадавшего. При отравлении пестицидами клиническая картина будет своя для конкретного вида действующего вещества.

- Как избежать отравления сезонными овощами, есть ли правила профилактики?

- Как правило, места сезонной торговли указаны в распоряжениях глав городов или районов об организации сезонной торговли. Не покупайте продукцию в несанкционированных местах, велика вероятность приобрести товар с высоким содержанием нитратов, пестицидов или с повышенным уровнем радиации.

При покупке плодоовощной продукции на рынке и в магазине обращайте внимание на ее внешний вид: не должно быть помятых и подгнивших плодов. Если приобретаете уже нарезанные овощи или листовые салаты в магазине, обратите внимание на упаковку — она не должна быть вздутой, и внутри нее не должно быть влаги, от которой нарезанные овощи очень быстро испортятся. Храниться и продаваться такая упакованная продукция должна только при температуре не выше плюс шести градусов.

В соответствии с санитарными правилами запрещается реализация продукции без сопроводительных документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность. Не должно быть загнивших, испорченных плодов, повреждений кожуры.

Продавец обязан работать в чистой одежде, иметь нагрудный фирменный знак организации с ее названием, адресом и своей фамилией. При нем должны быть личная медицинская книжка установленного образца, документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность реализуемой продукции.

- Сейчас самый ажиотаж на арбузы и дыни, что вы порекомендуете при их покупке?

- Хочется предупредить: не покупайте арбузы с лотков на обочинах дорог, в них от пыли и грязи накапливаются соли тяжелых металлов. Ни в коем случае не надрезайте арбузы в месте торговли, ведь неизвестно, где этот нож хранился и когда последний раз его мыли, если вообще мыли, и что им резали до этого.

Обязательно потребуйте результаты лабораторного контроля и документы, подтверждающие происхождение продукции, у добросовестного продавца они всегда на руках. Дома, перед тем как разрезать, тщательно промойте арбуз мылом и щеткой, как и любые другие овощи, с которых не снимаем кожуру.

Никогда не храните разрезанный арбуз без холода: в нем быстро начинает развиваться попавшая при разрезе микрофлора, что может привести к пищевому отравлению. Помните: основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки.

Кроме того, необходимо помнить, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара и употреблять их людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах — не более 100 граммов за один прием пищи. В день можно употреблять не более 300-400 граммов фруктов и не более 500 граммов бахчевых культур.

- Какой плод может быть самым токсичным на прилавке магазина?

- Определить токсичность плода по внешнему виду, без проведения лабораторных исследований не представляется возможным. Но есть внешние, косвенные признаки, которые должны насторожить при покупке товара: очень большой или, наоборот, маленький размер плода среди всех аналогичных товаров из партии, наличие вмятин, трещин, плесени, гнили, сморщенные, обезвоженные и явно состарившиеся плоды.

- Почему для удобрений используют токсичные вещества? Неужели нет более безопасных аналогов?

- К сожалению, при интенсивном земледелии и промышленном выращивании для достижения повышенных урожаев невозможно обойтись без удобрений и средств защиты растений. Они должны постоянно совершенствоваться, чтобы не возникало привыкание к ним вредителей сельхозкультур.

Да, действительно, есть альтернативные средства защиты, растения-антагонисты, например, горчица или бархатцы, но использовать их в интенсивном земледелии нерационально.

В тепличных комплексах использование пестицидов запрещено. Там применяют биологические средства, которые активно борются с вредными насекомыми.

- Есть ли альтернатива свежим овощам и фруктам?