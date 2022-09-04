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58 минут назад

Яблочный пирог с заварным кремом: выпечка для осени

Eva.ru

Яблочный сезон в самом разгаре, запасайтесь хорошими рецептами, чтобы радовать близких вкусными блюдами. Предлагаем рецепт яблочного пирога с заварным кремом, субботний день — самое время для этой выпечки.

Яблочный пирог с заварным кремом: выпечка для осени
Фото: Ева.руЕва.ру

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 360 г муки
  • 160 г масло сливочного
  • 2 ст.л. сметаны
  • 180 г сахар⁣⁣а
  • 1 яйцо ⁣⁣
  • щепотка соли⁣⁣

Для крема:

  • 360 мл молоко⁣⁣
  • 1 яйцо⁣⁣
  • 2,5 ст.л. кукурузного крахмала
  • 4 ст.л. сахара⁣⁣
  • ваниль ⁣⁣ ⁣⁣
  • 3-4 крупных яблока⁣⁣

Процесс приготовления:

  1. Муку, соль, разрыхлитель соединить с маслом и перетереть в крошку. Добавить яйцо, сметану и сахар, замесить тесто и убрать в холодильник.
  2. Тем временем приготовить заварной крем: смешать в сотейнике яйцо, крахмал, сахар и ваниль. Перемешать и добавить молоко, на медленном огне довести до загустения, постоянно помешивая венчиком. Снять с огня, крем накрыть пленкой в контакт и убрать охлаждаться.
  3. Яблоки почистить и крупно порезать.
  4. Тесто разделить на 2 части: 2/3 уложить на дно формы (27см) и сделать бортики. Уложить яблоки, сверху крем, а из оставшегося теста сделать полоски и уложить наверх. Полоски смазать яйцом и посыпать миндальными лепестками.
  5. Отправить пирог в разогретую до 180С духовку на 50 минут.
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