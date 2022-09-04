Яблочный пирог с заварным кремом: выпечка для осени

Яблочный сезон в самом разгаре, запасайтесь хорошими рецептами, чтобы радовать близких вкусными блюдами. Предлагаем рецепт яблочного пирога с заварным кремом, субботний день — самое время для этой выпечки.
Фото: Ева.руЕва.ру
Ингредиенты:
Для теста:
1/2 ч.л. разрыхлителя
360 г муки
160 г масло сливочного
2 ст.л. сметаны
180 г сахара
1 яйцо
щепотка соли
Для крема:
360 мл молоко
1 яйцо
2,5 ст.л. кукурузного крахмала
4 ст.л. сахара
ваниль
3-4 крупных яблока
Процесс приготовления:
Муку, соль, разрыхлитель соединить с маслом и перетереть в крошку. Добавить яйцо, сметану и сахар, замесить тесто и убрать в холодильник.
Тем временем приготовить заварной крем: смешать в сотейнике яйцо, крахмал, сахар и ваниль. Перемешать и добавить молоко, на медленном огне довести до загустения, постоянно помешивая венчиком. Снять с огня, крем накрыть пленкой в контакт и убрать охлаждаться.
Яблоки почистить и крупно порезать.
Тесто разделить на 2 части: 2/3 уложить на дно формы (27см) и сделать бортики. Уложить яблоки, сверху крем, а из оставшегося теста сделать полоски и уложить наверх. Полоски смазать яйцом и посыпать миндальными лепестками.
Отправить пирог в разогретую до 180С духовку на 50 минут.