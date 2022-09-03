Мы привыкли считать, что овсянка — это полезно. Но так ли это на самом деле? Подробнее об этом вопросе читайте в материале «Рамблера».

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По данным исследований, овес является идеальным полезным цельным зерном, так как обеспечивает организму сбалансированное питание — помимо клетчатки и антиоксидантов, содержит белок, углеводы и множество витаминов и минералов.

Но что будет, если есть овсянку каждый день?

Вместе с овсянкой вы получаете здоровую дозу антиоксидантов. Они важны, потому что объединяются с вредными свободными радикалами в организме и устраняют их. Тем более, что овсянка содержит не просто антиоксиданты, а полифенолы, называемые «авенантрамидами».

Считается, что авенантрамид снижает артериальное давление, поскольку способствует выработке монооксида азота, который отвечает за расширение кровеносных сосудов для улучшения кровотока.

Кроме того, эта зерновая культура стабилизирует уровень холестерина и сахара. Овес содержит большое количество особого типа клетчатки, называемой «бета-глюканом», которая представляет собой частично растворимую клетчатку при употреблении в пищу, образующую толстый слой желе в кишечнике;

Также овес помогает быстро насытиться, а это значит держать вес или худеть с ним будет легче.

Клетчатка очень важна в вашем рационе, поскольку она предотвращает запоры благодаря нерастворимым овсяным отрубям, которые составляют внешний слой зерна. Овсяные отруби увеличивают объем стула и удерживают достаточно воды, чтобы облегчить его прохождение.