Назван овощ, который эффективно снижает уровень сахара в крови

Эксперты рассказали, как быстро привести в норму уровень сахара.

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Издание Daily Express сообщает, что потребление капусты способно быстро и эффективно снизить уровень сахара в крови.

Было проведено исследование, участники которого ели капусту вместе с насыщенной углеводами пищей. Последняя, как правило, вызывает существенный подъем уровня сахара. Ученые выяснили, что капуста помогает бороться с этим эффектом. Тем, кто хочет контролировать содержание сахара в организме, определенно стоит обратить внимание на этот овощ.