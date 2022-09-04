Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Назван овощ, который эффективно снижает уровень сахара в крови

Волгоградская правда

Эксперты рассказали, как быстро привести в норму уровень сахара.

Назван овощ, который эффективно снижает уровень сахара в крови
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Издание Daily Express сообщает, что потребление капусты способно быстро и эффективно снизить уровень сахара в крови.

Было проведено исследование, участники которого ели капусту вместе с насыщенной углеводами пищей. Последняя, как правило, вызывает существенный подъем уровня сахара. Ученые выяснили, что капуста помогает бороться с этим эффектом. Тем, кто хочет контролировать содержание сахара в организме, определенно стоит обратить внимание на этот овощ.

Напомним, ранее ученые рассказали о напитке, снижающем уровень сахара в крови. Из-за того что в нем мало углеводов и калорий, он идеально подходит для людей с диабетом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители