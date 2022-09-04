Диетолог рассказала, как побороть чувство голода

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как обмануть организм, чтобы обезопасить себя от лишних и вредных перекусов, об этом пишет "Вечерняя Москва".
Соломатина призвала тех, кто любит увлекаться чипсами или прочими вредными перекусами, заменить снеки на овощи или фрукты – сельдерей, огурцы, яблоки. Она отметила, что такой перекус поможет притупить голод в ожидании основного приема пищи, но при этом не нанесет вреда и не обернется лишними килограммами.
Также диетолог предложила обмануть организм, если нет возможности полноценно пообедать или поужинать, а чувство голода уже одолевает. По словам эксперта, в таком случае отличным помощником станут напитки.
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