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2 часа назад

Диетолог рассказала, как побороть чувство голода

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как обмануть организм, чтобы обезопасить себя от лишних и вредных перекусов, об этом пишет "Вечерняя Москва".

Диетолог рассказала, как побороть чувство голода
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Соломатина призвала тех, кто любит увлекаться чипсами или прочими вредными перекусами, заменить снеки на овощи или фрукты – сельдерей, огурцы, яблоки. Она отметила, что такой перекус поможет притупить голод в ожидании основного приема пищи, но при этом не нанесет вреда и не обернется лишними килограммами.

Также диетолог предложила обмануть организм, если нет возможности полноценно пообедать или поужинать, а чувство голода уже одолевает. По словам эксперта, в таком случае отличным помощником станут напитки.

Это необязательно вода: можно морс без сахара, какао, кофе. Тут главное, чтобы у человека было ощущение, что есть объем и что это не вода, а что-то с запахом.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Ранее "Рамблер" рассказывал, в чем опасность ароматизированного чая.

Еда,Елена Соломатина,
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