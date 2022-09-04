Эксперты рассказали о полезных свойствах кукурузы

Исследователи выяснили, что употребление четырех столовых ложек кукурузного масла в день снижает уровень холестерина в крови, а также уменьшает риск развития диабета.
Кукуруза улучшает пищеварение и способствует более быстрому усвоению глюкозы. Помогает восстановить здоровый баланс кишечных бактерий, необходимых для поддержания здоровья пищеварительного тракта.
Клетчатка, содержащаяся в кукурузе, обладает пробиотическим эффектом, увеличивая количество полезных бифидобактерий в кишечнике, сообщают эксперты портала EatThisNotThat.