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1 час назад

Эксперты рассказали о полезных свойствах кукурузы

Родной город

Исследователи выяснили, что употребление четырех столовых ложек кукурузного масла в день снижает уровень холестерина в крови, а также уменьшает риск развития диабета.

Эксперты рассказали о полезных свойствах кукурузы
Фото: Родной городРодной город

Кукуруза улучшает пищеварение и способствует более быстрому усвоению глюкозы. Помогает восстановить здоровый баланс кишечных бактерий, необходимых для поддержания здоровья пищеварительного тракта.

Клетчатка, содержащаяся в кукурузе, обладает пробиотическим эффектом, увеличивая количество полезных бифидобактерий в кишечнике, сообщают эксперты портала EatThisNotThat.

Еда,
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