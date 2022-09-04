Кабачковая икра как в СССР — простой и вкусный пошаговый рецепт кабачковой икры

Лакомство из детства очень просто приготовить.

Фото: Тереза Данилова Тереза Данилова

Осень вступила в свои права с первого же дня, поэтому наступило время готовить сезонное блюдо из кабачков – икру. Это невероятно простое и при этом очень полезное блюдо, а точнее, закуска, которую можно заготовить даже на зиму.

Кабачковая икра – достаточно полезный продукт при правильном питании, так как её калорийность на 100 граммов составляет примерно 95 ккал. Благодаря натуральным овощам, из которых готовится икра, эта закуска содержит множество витаминов и микроэлементов, которые так необходимы человеку, особенно в сезон простуд.

О том, как перестроить свой рацион питания осенью, читайте в нашем материале.

Можно даже сказать, что кабачковая икра является хорошей альтернативой БАДам и витаминам. Что касается рецепта, то тут всё просто. Берём за основу сами кабачки, добавляем различные овощи, масло, соль и перец, запекаем, пюрируем и подаём! Предлагаем более точный рецепт.

Вам понадобятся: кабачки – 250 г;

морковь – 1 шт.;

томаты – 2 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

чеснок – 2–3 зубчика;

оливковое масло – 30 мл;

соль;

перец.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/lifestyle/article-4805497-kabachkovaya-ikra-kak-v-sssr-prostoj-i-vkusnyj-poshagovyj-recept-kabachkovoj-ikry.html?utm_source=copypaste

Способ приготовления:

Первым делом очищаем все овощи от кожуры. Далее нарезаем в произвольной форме и кладём в форму для запекания. Разогреваем духовку до 200 градусов, кладём форму с овощами. Запекаем 20 минут. Далее перекладываем запечённые овощи в глубокую миску и измельчаем блендером до состояния пюре. Украшаем зеленью и подаём!