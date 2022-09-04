Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
2 часа назад

Кабачковая икра как в СССР — простой и вкусный пошаговый рецепт кабачковой икры

Чемпионат.com

Лакомство из детства очень просто приготовить.

Кабачковая икра как в СССР — простой и вкусный пошаговый рецепт кабачковой икры
Фото: Тереза ДаниловаТереза Данилова

Осень вступила в свои права с первого же дня, поэтому наступило время готовить сезонное блюдо из кабачков – икру. Это невероятно простое и при этом очень полезное блюдо, а точнее, закуска, которую можно заготовить даже на зиму.

Кабачковая икра – достаточно полезный продукт при правильном питании, так как её калорийность на 100 граммов составляет примерно 95 ккал. Благодаря натуральным овощам, из которых готовится икра, эта закуска содержит множество витаминов и микроэлементов, которые так необходимы человеку, особенно в сезон простуд.

О том, как перестроить свой рацион питания осенью, читайте в нашем материале.

Можно даже сказать, что кабачковая икра является хорошей альтернативой БАДам и витаминам. Что касается рецепта, то тут всё просто. Берём за основу сами кабачки, добавляем различные овощи, масло, соль и перец, запекаем, пюрируем и подаём! Предлагаем более точный рецепт.

Вам понадобятся:

  • кабачки – 250 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • томаты – 2 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • чеснок – 2–3 зубчика;
  • оливковое масло – 30 мл;
  • соль;
  • перец.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/lifestyle/article-4805497-kabachkovaya-ikra-kak-v-sssr-prostoj-i-vkusnyj-poshagovyj-recept-kabachkovoj-ikry.html?utm_source=copypaste

Способ приготовления:

Первым делом очищаем все овощи от кожуры. Далее нарезаем в произвольной форме и кладём в форму для запекания. Разогреваем духовку до 200 градусов, кладём форму с овощами. Запекаем 20 минут. Далее перекладываем запечённые овощи в глубокую миску и измельчаем блендером до состояния пюре. Украшаем зеленью и подаём!

Приятного аппетита!

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители