Реальный отзыв: как ступка для специй избавит вас от вредных добавок

Ступка для специй есть далеко не у каждого. Чаще всего люди предпочитают покупать готовые специи, а ступки видят лишь в кулинарных передачах или на кухнях у профессиональных поваров. "Рамблер" разобрался, пригодится ли в хозяйстве ступка для специй.
Качественная ступка с пестиком для специй пригодится на любой современной кухне. Во-первых, у свежемолотых специй аромат и вкус сильнее. Во-вторых, в готовые специи часто добавляют усилители вкуса. В-третьих, покупать специи оптом, а потом молоть их гораздо выгоднее, чем приобретать готовые пакетики по15 граммов.
Ступки делают из разных материалов: фарфора, дерева, стекла, камня.
Ступки бывают и разного размера: небольшие, средние и крупные. Некоторые готовят в ступках гуакамоле или соус песто, поэтому выбирают чащу побольше. Но для специй подойдет небольшая ступка (6–8 см по внутреннему диаметру). Также в ступке можно измельчат орехи для салата и давить имбирь для чая.
Со стороны может показаться, что функционал ступки очень ограничен, но это не так.
"Ступку купила сама себе в подарок. Первоначально планировала измельчать, растирать в ней различные травки, геркулес и другие продукты для приготовления в домашних условиях косметических масок, но со временем нашла ей массу других способов применения. В ней удобно растирать различные пряности —душистый перец, зиру, базилик, мускатный орех и другие приправы. При растирании в ступке они издают такой волшебно-аппетитный аромат! Можно измельчить в мелкую крошку различные виды орехов — грецкий, фундук, арахис и другие. Сахар превратить в сахарную пудру, растолочь в порошок таблетки для ребенка и даже размять чеснок!"
Некоторые готовят в ступках соусы, особенно это полезно, когда необходимо небольшое количество.
"Я готовлю в ступке песто, беру четыре листика базилика и аккуратно ступкой в считанные минуты превращаю их в однородную душистую травяную кашицу. Туда же добавляю кедровые орешки, оливковое масло и соль. Затем этим соусом поливаю, например, фетучини. Или можно, например, растолочь за две секунды грецкие орехи и добавить их в мороженое".
Некоторые и вовсе считают, что перемалывание специй расслабляет.
"А мне просто нравится сам процесс! Иногда прям крошишь эти перчинки и отдыхаешь душой. А иногда долго перемалываешь специи, придумываешь свои сочетания, тоже ведь процесс. Отдыхаю душой!"