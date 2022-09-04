Реальный отзыв: как ступка для специй избавит вас от вредных добавок

"Ступку купила сама себе в подарок. Первоначально планировала измельчать, растирать в ней различные травки, геркулес и другие продукты для приготовления в домашних условиях косметических масок, но со временем нашла ей массу других способов применения. В ней удобно растирать различные пряности —душистый перец, зиру, базилик, мускатный орех и другие приправы. При растирании в ступке они издают такой волшебно-аппетитный аромат! Можно измельчить в мелкую крошку различные виды орехов — грецкий, фундук, арахис и другие. Сахар превратить в сахарную пудру, растолочь в порошок таблетки для ребенка и даже размять чеснок!"