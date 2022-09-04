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1 час назад

Реальный отзыв: как ступка для специй избавит вас от вредных добавок

Даша Краснова

Ступка для специй есть далеко не у каждого. Чаще всего люди предпочитают покупать готовые специи, а ступки видят лишь в кулинарных передачах или на кухнях у профессиональных поваров. "Рамблер" разобрался, пригодится ли в хозяйстве ступка для специй.

Реальный отзыв: как ступка для специй избавит вас от вредных добавок
Фото: unsplashunsplash

Качественная ступка с пестиком для специй пригодится на любой современной кухне. Во-первых, у свежемолотых специй аромат и вкус сильнее. Во-вторых, в готовые специи часто добавляют усилители вкуса. В-третьих, покупать специи оптом, а потом молоть их гораздо выгоднее, чем приобретать готовые пакетики по15 граммов.

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Как правильно выбрать ступку

Ступки делают из разных материалов: фарфора, дерева, стекла, камня.

  • Фарфоровые ступки выглядят эффектно, однако сам материал довольно мягкий, от постоянного трения на нем появляются царапины, в которые забиваются специи и внешний вид становится не самым приятным.
  • Деревянные ступки тоже выглядят красиво, но к использованию по назначению абсолютно непригодны. Служить такая ступка будет мало. Дерево мягкое, поэтому специи втираются в ступку, в результате дерево пропитывается запахами и быстро стирается.
  • Стеклянные ступки подойдут для перетирания мяты, но никак не твердых горошин перца. Такой вариант можно использовать лишь при приготовления коктейлей.
  • Каменные ступки из гранита и мрамора наиболее стойкие к стиранию и появлению царапин. Камень не держит запах. Главный минус их состоит лишь в том, что они тяжелые. Но и здесь ситуация двоякая. С одной стороны, ступка не ездит по столешнице во время помола, с другой — лучше не ставить ее на верхнюю полку.

Ступки бывают и разного размера: небольшие, средние и крупные. Некоторые готовят в ступках гуакамоле или соус песто, поэтому выбирают чащу побольше. Но для специй подойдет небольшая ступка (6–8 см по внутреннему диаметру). Также в ступке можно измельчат орехи для салата и давить имбирь для чая.

Реальные отзывы

Со стороны может показаться, что функционал ступки очень ограничен, но это не так.

"Ступку купила сама себе в подарок. Первоначально планировала измельчать, растирать в ней различные травки, геркулес и другие продукты для приготовления в домашних условиях косметических масок, но со временем нашла ей массу других способов применения. В ней удобно растирать различные пряности —душистый перец, зиру, базилик, мускатный орех и другие приправы. При растирании в ступке они издают такой волшебно-аппетитный аромат! Можно измельчить в мелкую крошку различные виды орехов — грецкий, фундук, арахис и другие. Сахар превратить в сахарную пудру, растолочь в порошок таблетки для ребенка и даже размять чеснок!"

Некоторые готовят в ступках соусы, особенно это полезно, когда необходимо небольшое количество.

"Я готовлю в ступке песто, беру четыре листика базилика и аккуратно ступкой в считанные минуты превращаю их в однородную душистую травяную кашицу. Туда же добавляю кедровые орешки, оливковое масло и соль. Затем этим соусом поливаю, например, фетучини. Или можно, например, растолочь за две секунды грецкие орехи и добавить их в мороженое".

Некоторые и вовсе считают, что перемалывание специй расслабляет.

"А мне просто нравится сам процесс! Иногда прям крошишь эти перчинки и отдыхаешь душой. А иногда долго перемалываешь специи, придумываешь свои сочетания, тоже ведь процесс. Отдыхаю душой!"

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