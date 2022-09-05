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4 часа назад

Топ-3 простых рецептов вкусных согревающих осенних напитков от шеф-повара

Вечерняя Москва

Горячие и ароматные напитки помогут не замерзнуть холодными осенними вечерами. Шеф-повар Алексей Логинов рассказал «Вечерней Москве» топ-3 рецепта согревающих осенних напитков.

Топ-3 простых рецептов вкусных согревающих осенних напитков от шеф-повара
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Горячий шоколад с корицей

Для приготовления этого напитка вам понадобятся:
  • 100 гр молочного шоколада;
  • 500 мл молока;
  • 3–4 чайные ложки меда;
  • палочка корицы;
  • взбитые сливки.

— Нужно смешать молоко, мед и поставить разогреваться на слабом огне. Разломать плитку шоколада, добавить его и палочку корицы в кастрюлю. Когда шоколад растворится, необходимо вынуть корицу и подождать, когда полученная смесь закипит. Потом разлить горячий шоколад по чашкам и добавить взбитые сливки, — рассказал Логинов.

Безалкогольный глинтвейн

Чтобы приготовить этот напиток, вам понадобятся следующие ингредиенты:
  • 1 литр виноградного сока;
  • 1 стакан воды;
  • 1/2 яблока;
  • 2 столовые ложки лимонной цедры;
  • 2 столовые ложки цедры апельсина;
  • 1/2 чайной ложки гвоздики;
  • палочка корицы.

— Добавьте в кастрюлю виноградный сок, воду и начните разогревать. Потом нужно положить остальные ингредиенты, помешивать и нагревать на слабом огне, не доводя до кипения. Далее необходимо дать напитку настояться минут 10–15 и можно наслаждаться его незабываемым вкусом, — рассказал шеф-повар.

Имбирный чай с медом и лимоном

Для приготовления этого согревающего напитка вам понадобятся:
  • 500 мл воды;
  • 1/2 лимона;
  • небольшая часть корня имбиря;
  • столовая ложка меда.

— Лимон нужно нарезать тонкими ломтиками. А имбирь натереть на терке. Положите ингредиенты в заварочный чайник и залейте кипятком. Полученная смесь должна настояться 10 минут. Потом процедите чай и добавьте мед, — поделился эксперт.

Еда,Алексей Логинов,
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