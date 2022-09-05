Топ-3 простых рецептов вкусных согревающих осенних напитков от шеф-повара

Горячие и ароматные напитки помогут не замерзнуть холодными осенними вечерами. Шеф-повар Алексей Логинов рассказал «Вечерней Москве» топ-3 рецепта согревающих осенних напитков.
— Нужно смешать молоко, мед и поставить разогреваться на слабом огне. Разломать плитку шоколада, добавить его и палочку корицы в кастрюлю. Когда шоколад растворится, необходимо вынуть корицу и подождать, когда полученная смесь закипит. Потом разлить горячий шоколад по чашкам и добавить взбитые сливки, — рассказал Логинов.
— Добавьте в кастрюлю виноградный сок, воду и начните разогревать. Потом нужно положить остальные ингредиенты, помешивать и нагревать на слабом огне, не доводя до кипения. Далее необходимо дать напитку настояться минут 10–15 и можно наслаждаться его незабываемым вкусом, — рассказал шеф-повар.
— Лимон нужно нарезать тонкими ломтиками. А имбирь натереть на терке. Положите ингредиенты в заварочный чайник и залейте кипятком. Полученная смесь должна настояться 10 минут. Потом процедите чай и добавьте мед, — поделился эксперт.