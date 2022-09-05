Топ-3 простых рецептов вкусных согревающих осенних напитков от шеф-повара

Горячие и ароматные напитки помогут не замерзнуть холодными осенними вечерами. Шеф-повар Алексей Логинов рассказал «Вечерней Москве» топ-3 рецепта согревающих осенних напитков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Горячий шоколад с корицей

100 гр молочного шоколада;

500 мл молока;

3–4 чайные ложки меда;

палочка корицы;

взбитые сливки. Для приготовления этого напитка вам понадобятся:

— Нужно смешать молоко, мед и поставить разогреваться на слабом огне. Разломать плитку шоколада, добавить его и палочку корицы в кастрюлю. Когда шоколад растворится, необходимо вынуть корицу и подождать, когда полученная смесь закипит. Потом разлить горячий шоколад по чашкам и добавить взбитые сливки, — рассказал Логинов.

Безалкогольный глинтвейн

1 литр виноградного сока;

1 стакан воды;

1/2 яблока;

2 столовые ложки лимонной цедры;

2 столовые ложки цедры апельсина;

1/2 чайной ложки гвоздики;

палочка корицы. Чтобы приготовить этот напиток, вам понадобятся следующие ингредиенты:

— Добавьте в кастрюлю виноградный сок, воду и начните разогревать. Потом нужно положить остальные ингредиенты, помешивать и нагревать на слабом огне, не доводя до кипения. Далее необходимо дать напитку настояться минут 10–15 и можно наслаждаться его незабываемым вкусом, — рассказал шеф-повар.

Имбирный чай с медом и лимоном

500 мл воды;

1/2 лимона;

небольшая часть корня имбиря;

столовая ложка меда. Для приготовления этого согревающего напитка вам понадобятся: