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4 часа назад

Сколько яблок в день можно есть без вреда для здоровья

Ferra.ruиещё 1

Во всём мире люди выращивают более семи тысяч разнообразных сортов яблок. Причём этот фрукт можно не только есть в свежем виде - из него можно делать варенье или готовить сок. Но какое количество яблок, по мнению специалистов, можно употреблять в день?

Сколько яблок в день можно есть без вреда для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Яблоки могут дать множество преимуществ организму человека. Тем не менее в некоторых случаях они вредны. Так, нужно знать, что при употреблении этих фруктов в больших количествах разрушается зубная эмаль, может возникнуть вздутие живота, появиться газы.

Натощак при этом диетологи тоже рекомендуют есть яблоки. Благодаря этому вы сможете сохранить на весь день энергию, полученную организмом.

Но сколько яблок в день есть можно? В среднем, как говорят эксперты, человек может есть в день одно-два яблока. Если же вы съедите больше, то это плохо отразится на вашем самочувствии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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