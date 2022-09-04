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4 часа назад

Какая соль делает человека агрессивным

Ferra.ru

В фастфуде, полуфабрикатах и продуктах с трансжирами нередко добавляют особую разновидность соли. Из-за неё, по мнению специалистов, человек и становится более агрессивным.

Какая соль делает человека агрессивным
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании, опубликованном в издании Clinic Nutrition Espen, отмечается, что дети подростки, которые едят много вредных продуктов (фастфуд, продукты с трансжирами, полуфабрикаты), агрессивнее сверстников. По словам доктора и профессора Гюнера Сёнмеза, подобная пища действительно повышает склонность к насилию. Из-за подобной еды у человека возникает недостаток витамина С, витаминов группы В, магния, фолиевой кислоты, марганца. В результате ухудшается настроение и меньше вырабатывается в мозге серотонина.

Кроме того, любители вредной пищи не употребляют фрукты и овощи. Также у таких людей формируется зависимость от фастфуда и возникает недостаток марганца и магния.

Китайская соль (глутамат натрия) считается одним из ингредиентов, из которого готовят чипсы, фастфуд и другие вредные закуски (а также сосиски, колбасы, крекеры, митболы, суповые концентраты). Именно из-за неё такая еда становится опасной для здоровья. Дело в том, что подобная соль усиливает аппетит, подавляет чувство сытости, вызывает привыкание. Также из-за этого ингредиенты люди начинают отказываться от полезных продуктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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