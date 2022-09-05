Диетолог перечислила самые вредные для здоровья соусы

– К неправильным соусам я бы отнесла соусы на основе майонеза. Майонез – это растительное масло, взбитое с желтком, и еще добавлена соль. Таким образом, майонез – это очень жирный соус, в котором содержится большое количество соли. Он калориен, он задерживает жидкость, – цитирует врача издание URA.RU.