Диетолог перечислила самые вредные для здоровья соусы

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова рассказала россиянам, что соусы на основе майонеза являются самыми вредными для человека.
В разговоре с журналистами врач-диетолог отметила, что такие майонезные соусы, как "сырный" и "1000 островов". содержат большое количество жира и соли, поэтому считаются наиболее вредными.
– К неправильным соусам я бы отнесла соусы на основе майонеза. Майонез – это растительное масло, взбитое с желтком, и еще добавлена соль. Таким образом, майонез – это очень жирный соус, в котором содержится большое количество соли. Он калориен, он задерживает жидкость, – цитирует врача издание URA.RU.
Также диетолог рассказала и о полезных для организма соусах, к которым она отнесла хрен и горчицу. По словам медика, благодаря веществу капсаицин в их составе они улучшают капиллярное кровообращение, работу мозга и питание конечностей.