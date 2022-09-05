Диетолог назвал самый полезный для фигуры завтрак

Для сохранения стройной фигуры лучше выбирать на завтрак блюда из яиц, считает врач-диетолог Майкл Мосли. Он назвал самый полезный и самый вредный завтраки для фигуры в материале Daily Mirror.

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Диетолог считает, что привычка начинать день с яиц — ключ к снижению веса. При этом, отмечает он, они могут быть приготовлены как угодно. Пользу яиц специалист объяснил высоким содержанием белка, витамина В и селена. Он заверил, что продукт не повышает уровень холестерина в крови.

«Вареные, всмятку, омлет или в виде яичницы — они помогут вам дольше чувствовать себя сытым по сравнению с хлопьями или тостами», — сказал Мосли.

Он предложил добавлять в омлет лук и грибы, потому что в первом много полезных пробиотиков, а во вторых — витамина D. Отличными добавками также могут стать шпинат, чеснок и куркума.