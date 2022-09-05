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59 минут назад

Лучший и худший завтрак для похудения

Ferra.ruиещё 6

Эксперт по похудению доктор Майкл Мосли перечислил продукты, которые при похудении нужно есть на завтрак и от которых лучше отказаться.

Лучший и худший завтрак для похудения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта доктора Майкла Мосли, вне зависимости от плана похудения, которого вы придерживаетесь, вам нужно есть определённый завтрак. Он должен включать в себя яйца. Причём не важно, в каком виде вы будете их употреблять: в варёном, как яичницу или как омлет. В любом случае они вас хорошо насытят. Особенно если сравнивать их с тостами и хлопьями.

Важное значение имеет и то, с чем вы сочетаете яйца. Так, если вы хотите похудеть, то нужно внимательно относиться к выбору мяса. Обработанное мясо (например, бекон) нужно есть совсем мало. Поэтому лучше не употреблять на завтрак яйца с беконом или делать это редко. Вместо этого лучше добавить к яйцам жирную рыбу (лосось), немного пармезана и перца чили.

А вот что касается худших продуктов для завтрака, то это хлопья. Всё дело в том, что в них очень много сахара. То же самое можно сказать и о выпечке: в ней много калорий, углеводов и мало белка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Майкл Мосли,
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