Лучший и худший завтрак для похудения

Эксперт по похудению доктор Майкл Мосли перечислил продукты, которые при похудении нужно есть на завтрак и от которых лучше отказаться.

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По словам эксперта доктора Майкла Мосли, вне зависимости от плана похудения, которого вы придерживаетесь, вам нужно есть определённый завтрак. Он должен включать в себя яйца. Причём не важно, в каком виде вы будете их употреблять: в варёном, как яичницу или как омлет. В любом случае они вас хорошо насытят. Особенно если сравнивать их с тостами и хлопьями.

Важное значение имеет и то, с чем вы сочетаете яйца. Так, если вы хотите похудеть, то нужно внимательно относиться к выбору мяса. Обработанное мясо (например, бекон) нужно есть совсем мало. Поэтому лучше не употреблять на завтрак яйца с беконом или делать это редко. Вместо этого лучше добавить к яйцам жирную рыбу (лосось), немного пармезана и перца чили.

А вот что касается худших продуктов для завтрака, то это хлопья. Всё дело в том, что в них очень много сахара. То же самое можно сказать и о выпечке: в ней много калорий, углеводов и мало белка.