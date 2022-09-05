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4 часа назад

Выяснилось, как избежать покупки ядовитого картофеля

Родной городиещё 1

Сотрудники регионального Роспотребнадзора напомнили жителям Волгограда о правилах выбора картофеля.

Выяснилось, как избежать покупки ядовитого картофеля
Фото: Родной городРодной город

При выборе качественного и вкусного картофеля следует обратить внимание на цвет клубней картофеля. Так, красно-фиолетовые клубни богаты антоцианами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. А улучшить остроту зрения помогут клубни картофеля желтого цвета, содержащие в себе большое количество каротина.

Однако следует избегать употребления картофеля с зелеными пятнами. Данные пятна свидетельствуют о наличии в клубнях ядовитого вещества под названием соланин. Данное вещество накапливается в результате неправильного хранения и может нанести серьезный вред организму человека.

Допустимый срок хранения картофеля около одного года, однако эксперты рекомендуют употреблять молодой картофель, который хранится не более 3-4 месяцев с момента сбора.

Клубни должны быть твердыми и не иметь белого налета. При покупке картофеля следует отдавать предпочтение клубням среднего размера, так как в них содержание полезных веществ выше, чем в крупных.

В зависимости от способа приготовления следует выбирать разные сорта картофеля. Так, белый картофель с малым содержание крахмала практически не разваривается, а розовый сорт подойдет для салатов. Клубни синего и фиолетового цвета имеют ореховый привкус.

Отметим, что при выращивании картофеля его обрабатывают химическими веществами от вредителей. Но переживать не стоит, при грамотном использовании они не несут никакого вреда здоровью человека, сообщает ведомство.

Еда,Роспотребнадзор,
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