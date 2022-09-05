Выяснилось, как избежать покупки ядовитого картофеля

Сотрудники регионального Роспотребнадзора напомнили жителям Волгограда о правилах выбора картофеля.

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При выборе качественного и вкусного картофеля следует обратить внимание на цвет клубней картофеля. Так, красно-фиолетовые клубни богаты антоцианами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. А улучшить остроту зрения помогут клубни картофеля желтого цвета, содержащие в себе большое количество каротина.

Однако следует избегать употребления картофеля с зелеными пятнами. Данные пятна свидетельствуют о наличии в клубнях ядовитого вещества под названием соланин. Данное вещество накапливается в результате неправильного хранения и может нанести серьезный вред организму человека.

Допустимый срок хранения картофеля около одного года, однако эксперты рекомендуют употреблять молодой картофель, который хранится не более 3-4 месяцев с момента сбора.

Клубни должны быть твердыми и не иметь белого налета. При покупке картофеля следует отдавать предпочтение клубням среднего размера, так как в них содержание полезных веществ выше, чем в крупных.

В зависимости от способа приготовления следует выбирать разные сорта картофеля. Так, белый картофель с малым содержание крахмала практически не разваривается, а розовый сорт подойдет для салатов. Клубни синего и фиолетового цвета имеют ореховый привкус.