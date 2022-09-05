Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

Врач Архипова рассказала, чего не стоит есть на завтрак

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-терапевт Клиники профессора Калинченко Татьяна Архипова рассказала, от каких продуктов на завтрак нужно отказаться

Врач Архипова рассказала, чего не стоит есть на завтрак
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, не стоит начинать день с бутербродов. Консерванты, красители, еще и в сочетании с белым хлебом отразятся на работе желудка, поджелудочной железы, кишечника, а также на состоянии кожи и даже настроении. Кроме того, насыщение от такого завтрака тоже проходит слишком быстро.

Не стоит пить на завтрак цитрусовые соки. Такие соки раздражают слизистую желудка, можно получить гастрит, если пить их натощак.

Врач также посоветовала не покупать готовые завтраки: хлопья, подушечки, мюсли и тому подобные быстрые перекусы. Они содержат большое количество сахара, в них мало клетчатки, или же она полностью отсутствует. Наесться таким завтраком можно быстро, но также быстро вернется чувство голода.

Не подходит для завтрака и фастфуд — это жирная, жареная пища, часто с усилителями вкуса, с огромным количеством легкоусвояемых простых углеводов. Архипова добавила, что любовь к подобным продуктам приводит к быстрому набору веса, передает Общественная Служба Новостей.

До этого доктор медицинских наук Тоби Амидор отметил, что пациентам, которые страдают от гипергликемии, важно следить за питанием. В их рационе должны присутствовать яйца и брокколи, передает Nation News.

Еда,Татьяна Архипова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители