Врач Архипова рассказала, чего не стоит есть на завтрак

Врач-терапевт Клиники профессора Калинченко Татьяна Архипова рассказала, от каких продуктов на завтрак нужно отказаться

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Так, не стоит начинать день с бутербродов. Консерванты, красители, еще и в сочетании с белым хлебом отразятся на работе желудка, поджелудочной железы, кишечника, а также на состоянии кожи и даже настроении. Кроме того, насыщение от такого завтрака тоже проходит слишком быстро.

Не стоит пить на завтрак цитрусовые соки. Такие соки раздражают слизистую желудка, можно получить гастрит, если пить их натощак.

Врач также посоветовала не покупать готовые завтраки: хлопья, подушечки, мюсли и тому подобные быстрые перекусы. Они содержат большое количество сахара, в них мало клетчатки, или же она полностью отсутствует. Наесться таким завтраком можно быстро, но также быстро вернется чувство голода.

Не подходит для завтрака и фастфуд — это жирная, жареная пища, часто с усилителями вкуса, с огромным количеством легкоусвояемых простых углеводов. Архипова добавила, что любовь к подобным продуктам приводит к быстрому набору веса, передает Общественная Служба Новостей.