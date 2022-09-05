Девушка перешла на сырое мясо и рассказала о его пользе

Жительница США, питающаяся сырым мясом с двух лет, рассказала о пользе необычной диеты для организма. Об этом сообщает The Sun.

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24-летняя Венди Маршалл утверждает, что перешла на сырое мясо не ради здоровья, а из-за его приятного вкуса. В то же время, по мнению девушки, содержащиеся в мясе витамины группы B положительно влияют на пищеварение и полезны для репродуктивных органов.

«Здесь, в Америке, когда я ем сырое мясо, люди считают это странным, чудаковатым, и относятся ко мне очень негативно, — посетовала Маршалл. — Но я просто получаю от этого удовольствие, мне это нравится».

По ее словам, пользователи сети не раз пытались напугать ее вредоносными бактериями и паразитами, которые могут попасть в организм вместе с сырым мясом. Она игнорирует их уговоры и не планирует менять свои пищевые привычки.