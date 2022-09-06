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7 часов назад

Эндокринолог назвал способ борьбы с перееданиями на ночь

Vse42.ru

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал россиянам, как полдник может спасти от перееданий на ночь.

Эндокринолог назвал способ борьбы с перееданиями на ночь
Фото: vse24vse24

В беседе с журналистами российский медик отметил, что благодаря полднику снижается риск вечерних перееданий, так как он может компенсировать нехватку калорий, которые человек недополучил в предыдущие неполноценные приемы пищи. Специалист объяснил, что многие люди, работающие до 18.00-19.00, обедают с 13.00 до 15.00, но из-за долгой дороги домой они ужинают слишком поздно. В таком случае временной разрыв между приемами пищи составляет 7-8 часов, передает издание URA.RU.

– И полдник нужен как перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина и приезжал домой не злой от голода. Он нужен и для компенсации нехватки калорий из-за неполноценных предыдущих приемов пищи, и в качестве спасения от вечернего переедания на ночь, – цитирует СМИ врача.

Калинчев предложил в качестве полдника выбрать кисломолочные продукты, например творог с йогуртом, или отдать предпочтение булочке или бутерброду.

Еда,
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