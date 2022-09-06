Эндокринолог назвал способ борьбы с перееданиями на ночь

В беседе с журналистами российский медик отметил, что благодаря полднику снижается риск вечерних перееданий, так как он может компенсировать нехватку калорий, которые человек недополучил в предыдущие неполноценные приемы пищи. Специалист объяснил, что многие люди, работающие до 18.00-19.00, обедают с 13.00 до 15.00, но из-за долгой дороги домой они ужинают слишком поздно. В таком случае временной разрыв между приемами пищи составляет 7-8 часов, передает издание URA.RU.