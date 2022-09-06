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3 часа назад

Изумительная кабачковая икра: проверенный рецепт

Катя Кобышева

Если вы хотя бы раз попробуете эту кабачковую икру, никакую другую вы больше есть не захотите. "Рамблер" предлагает проверенный рецепты невероятно вкусной икры из кабачков, которую непременно оценят ваши родные и близкие.

Изумительная кабачковая икра: проверенный рецепт
Фото: Xenia Ntoula on UnsplashXenia Ntoula on Unsplash

Ингредиенты

  • Кабачки - 3 кг
  • Репчатый лук - 500 г
  • Масло растительное - 200 г
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Соль - 1,5 ст. л.
  • Томатная паста - 1 банка (380 г)
  • Майонез - 250 г
  • Красный перец молотый - 0,5 ч. л.
  • Уксус столовый 9% - 2 ст. л.

Приготовление

  1. Кабачки и лук очистить и помыть. Если кабачки молодые, семена и кожицу можно не удалять. Обратите внимание, что вес указан для подготовленных овощей.
  2. Лук слегка обжарить на сковородке. Затем все пропустить через мясорубку или порубить в блендере.
  3. Все переложить в большую кастрюлю, залить водой, после закипания тушить на медленном огне полтора часа.
  4. Добавить остальные ингредиенты и тушить еще 30 минут.
  5. Переложить в стерилизованные банки и закрыть крышками. На получившееся количество кабачковой икры понадобятся шесть банок объемом 600 мл.

Этот рецепт отличается тем, что в нем нет моркови и помидоров, зато есть томатная паста и майонез. Морковь немного размывает вкус, придает лишнюю сладость и крадет приятную кислинку. А вот готовая томатная паста содержит гораздо большее количество помидоров, чем мы физически могли бы добавить. Это ключевой ингредиент, не пожалейте целую банку. Присутствие майонеза в рецепте объяснить сложно, нужно просто смириться с тем, что без него получится не так вкусно, как с ним.

Еда,
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