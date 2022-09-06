Изумительная кабачковая икра: проверенный рецепт

Если вы хотя бы раз попробуете эту кабачковую икру, никакую другую вы больше есть не захотите. "Рамблер" предлагает проверенный рецепты невероятно вкусной икры из кабачков, которую непременно оценят ваши родные и близкие.

Ингредиенты

Приготовление

Этот рецепт отличается тем, что в нем нет моркови и помидоров, зато есть томатная паста и майонез. Морковь немного размывает вкус, придает лишнюю сладость и крадет приятную кислинку. А вот готовая томатная паста содержит гораздо большее количество помидоров, чем мы физически могли бы добавить. Это ключевой ингредиент, не пожалейте целую банку. Присутствие майонеза в рецепте объяснить сложно, нужно просто смириться с тем, что без него получится не так вкусно, как с ним.