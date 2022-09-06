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1 час назад

Диетолог сравнила полезные свойства морской и речной рыбы

Мир24иещё 2

В рацион следует включать как морскую, так и речную рыбу, поскольку эти виды отличаются по полезным свойствам. Об этом рассказала врач-диетолог Александра Разаренова, передает радио Sputnik.

Диетолог сравнила полезные свойства морской и речной рыбы
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, речная рыба содержит меньше йода и витамина D, но в ней больше витаминов группы B, магния и железа. Морская рыба содержит больше кислот омега-3, омега-6, антиоксидантов и йода.

При покупке рыбы следует обращать внимание на ее жирность, также отметила специалист. Тем, кто придерживается низкокалорийной диеты, не стоит злоупотреблять красными сортами рыбы, поскольку они более жирные и питательные. В обычных случаях лучше комбинировать разные сорта рыбы – жирной и нежирной.

Кроме того, врач порекомендовала приобретать рыбу, подвергшуюся глубокой заморозке – такой продукт сохраняет больше полезных свойств и вкусовые качества. Она также подчеркнула, что речная рыба нуждается в тщательной термической обработке, поскольку пресная вода является идеальной средой для гельминтов.

Ранее Александра Разаренова рассказала, что рыбу следует употреблять не менее двух-трех раз в неделю.

Еда,Александра Разаренова,
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