Советские секреты квашения капусты

В советские времена многие люди дома делали квашеную капусту. Зимой ее подавали на стол ко всем блюдам, и этот вкус не сравнить ни с чем. Сейчас это блюдо по-прежнему пользуется популярностью, но готовят его гораздо реже. Все дело в том, что при квашении нужно строго следовать рецепту, иначе результатом вы не будете довольны. О том, как в советские времена квасили капусту — в материале “Рамблера”.

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Ингредиенты:

Для квашеной капусты не нужно много ингредиентов, в этом и есть ее плюс. Количество ингредиентов зависит от того, сколько капусты вы возьмете. Так, на шесть килограмм капусты потребуется 300 грамм моркови и 20 грамм соли. Сахар в советские времена не добавляли, так как в рецепте значится, что его заменяет сахар из овощей. Одним из секретов советской квашеной капусты было добавление тмина, брусники, клюквы и яблок. Их количество также зависит от того, сколько капусты вы планируете готовить.

Приготовление:

Капусту нужно тонко нашинковать, в ГОСТах прописано даже то, какой ширины должен быть один кусок капусты — не более 5 миллиметров, лучше, чтобы она была не более трех. Также из нашинкованной капусты нужно убрать потемневшие и засохшие листья. После этого ее нужно размять, чтобы из нее начал выходить сок. Натрите морковь и добавьте ее в капустную смесь, туда же сверху нужно добавить приправы, ягоды и фрукты.