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3 часа назад

Советские секреты квашения капусты

Мария Каткова

В советские времена многие люди дома делали квашеную капусту. Зимой ее подавали на стол ко всем блюдам, и этот вкус не сравнить ни с чем. Сейчас это блюдо по-прежнему пользуется популярностью, но готовят его гораздо реже. Все дело в том, что при квашении нужно строго следовать рецепту, иначе результатом вы не будете довольны. О том, как в советские времена квасили капусту — в материале “Рамблера”.

Советские секреты квашения капусты
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ингредиенты:

Для квашеной капусты не нужно много ингредиентов, в этом и есть ее плюс. Количество ингредиентов зависит от того, сколько капусты вы возьмете. Так, на шесть килограмм капусты потребуется 300 грамм моркови и 20 грамм соли. Сахар в советские времена не добавляли, так как в рецепте значится, что его заменяет сахар из овощей. Одним из секретов советской квашеной капусты было добавление тмина, брусники, клюквы и яблок. Их количество также зависит от того, сколько капусты вы планируете готовить.

Приготовление:

Капусту нужно тонко нашинковать, в ГОСТах прописано даже то, какой ширины должен быть один кусок капусты — не более 5 миллиметров, лучше, чтобы она была не более трех. Также из нашинкованной капусты нужно убрать потемневшие и засохшие листья. После этого ее нужно размять, чтобы из нее начал выходить сок. Натрите морковь и добавьте ее в капустную смесь, туда же сверху нужно добавить приправы, ягоды и фрукты.

Возьмите металлическое ведро и выложите туда капустную смесь, сверху ее нужно примять. Сверху массы положите капустные листья, а на ведро поставьте керамическую тарелку и трехлитровую банку с водой. Капусту нужно хранить в помещении, где температура не поднимается выше 16-18 градусов, а также, чтобы туда не попадали солнечные лучи. Первые три дня нужно открывать массу и протыкать ее. В ведре она должна простоять полторы недели, после чего можно переложить ее в банку и отправить в холодильник.

Еда,
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