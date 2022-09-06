8 продуктов с огромной концентрацией полезных веществ

Диетологи советуют есть их ежедневно, чтобы поддержать организм и избежать болезней.

Фото: WomanHit WomanHit

Осенью и зимой почти все остро ощущают недостаток витаминов и полезных веществ: просыпаться становиться все тяжелее, а сконцентрироваться на работе почти невозможно. Хочется пропустить занятия спортом и погреться под одеялом, наслаждаясь шоколадкой. Однако специалисты по питанию рекомендуют дополнить рацион совсем другими продуктами.

Видео дня

Они придадут сил, помогут не подхватить сезонную простуду и наслаждаться осенью, а не проспать ее.

Гранат

Считается, что этот фрукт особенно полезен для тех, кто столкнулся с пониженным уровнем железа в крови. Но у него есть еще множество полезных свойств: гранат —рекордсмен по содержанию эллаговой кислоты. Он помогает избавиться от повышенного давления, мигреней, а еще защищает печень при приеме сильных лекарств или не совсем правильного образа жизни.

Лосось

Эта рыба содержит огромное количество полезных жирных кислот омега 3 и омега 6, которые продлевают жизнь и омолаживают организм. Именно они позволят укрепить ногти, сделать волосы блестящими, а кожу сияющей. А еще лосось — чемпион по содержанию калия, фосфора, хрома, витаминов В, РР и D. Вместе эти полезные вещества благотворно влияют на обмен веществ, снижают уровень сахара в крови.

Однако помните, что есть лосось ежедневно точно не стоит — при постоянном употреблении он может отравить организм.

Сладкий перец

Этот ароматный овощ — отличное дополнение к любому блюду, оно добавляет пикантности, усиливает вкус других компонентов. Нутрициологи рекомендуют включать перец в свой рацион хотя бы 3—4 раза в неделю, вы можете есть его в сыром или обработанном виде.

В перце содержится рекордное количества витамина С, даже больше, чем в лимоне, который принято ассоциировать с этим полезным веществом. При ежедневном употреблении овощ снижает утомляемость, повышают уровень энергии, а еще помогает избежать инфаркта и инсульта.

Натуральный йогурт

Пробиотики помогают нормализовать работу желудка и кишечника, особенно они важны при приеме антибиотиков, когда лекарства нарушают микрофлору кишечника. А еще это дополнительный источник кальция для костей и зубов.

Обращайте внимание на состав натурального йогурта, он должен содержать всего несколько компонентов — молоко и бактериальную закваску.

Выбирайте йогурт без наполнителей, они содержат слишком много сахара и делают продукт более калорийным. Лучше самостоятельно добавьте ягоды, орешки или мед.

Брокколи

Этот овощ кому-то кажется очень вкусным, другие находят его пресным и не аппетитным. Но нутрициологи и диетологи единогласно советуют добавить брокколи в рацион: этот вид капусты содержит мощный антиоксидант бета-каротин, много аскорбиновой кислоты и необходимый для костей витамин К.

Особенно полезна брокколи осенью: он помогает бороться с воспалением, к тому же обилие клетчатки устраняет проблемы с пищеварением. Главное правило — приготовленный продукт должен сохранить хрусткость.

Авокадо

В отличие от других овощей, авокадо богат не только клетчаткой и сложными углеводами, но и мононенасыщенными жирами, которые обычно содержатся в орехах. Это сочетание делает продукт максимально полезным. Его рекомендую есть тем, кто пытается контролировать аппетит: авокадо насыщает надолго, а еще помогает вывести холестерин и бороться с заболеваниями сердца.

Морская капуста