Россиянкам назвали запрещенные при беременности продукты

Беременным женщинам стоит исключить из рациона сыры с плесенью, океаническую рыбу и острые соусы и приправы, посоветовала врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Татьяна Лекарева. В беседе с изданием «Доктор Питер» она назвала россиянкам основные категории продуктов, которые запрещены в период ожидания ребенка.

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Первое, что необходимо исключить из рациона беременным — это спиртные напитки, заявила специалистка. По ее словам, не существует никакой безопасной дозы, так как алкоголь проникает через плаценту и может вызвать различные нарушения развития плода, а также повышает риск выкидыша и мертворождения.

Также Лекарева посоветовала при беременности избегать употребления океанической рыбы, в первую очередь тунца, так как в нем могут содержаться соединения тяжелых металлов. Полностью исключать рыбу из рациона не стоит, но она должна быть хорошо приготовлена, чтобы избежать заражения паразитами. По этой же причине стоит исключить суши и сашими с сырой рыбой, добавила она.

Среди других запрещенных при беременности продуктов Лекарева назвала очень острые и едкие приправы и соусы, а также пряности и ароматические травы. В больших количествах они могут спровоцировать сокращение мускулатуры матки, а это грозит выкидышем или преждевременными родами, объяснила она.

Гинеколог рекомендовала воздержаться от употребления кайенского перца, васаби, пищевого уксуса, петрушки, базилика, фенхеля, мяты, гвоздики и аниса до конца периода лактации.

Кроме того, по словам Лекаревой, во время беременности нельзя есть мясо с кровью, яйца всмятку, мягкие непастеризованные сыры с плесенью, йогурты с консервантами и ароматизаторами, которые могут оказать токсический эффект на плод.