Названы лучшие сорта чёрного чая и способы их приготовления

К ним относится кимун, который имеет яркий вкус и красно-коричневый оттенок. Вкус и аромат — медово-фруктовый с винными и цветочными нотами.
Специалисты Food ru также относят к лучшим сортам Дянь Хун. Этот чай носит название гор, на которых произрастает. Аромат наполнен тёплыми хлебными и пряными оттенками.
Лапсанг сушонг называют «копчёным» или «дегтярным». Такой чай пили Черчилль и литературный Холмс. У чая смолистый, древесный вкус и аромат.
Пуэр Гун Тин имеет красно-коричневый густой цвет, аромат ореха, чернослива и древесины.
Эрл грей ароматизирован маслом из кожуры бергамота, вкус и запах у него цветочный с лёгкой горчинкой.
Ассам терпкий и одновременно сладковатый на вкус, у него есть медовая и цветочная ноты в аромате.
Дарджилинг имеет чуть терпкий, фруктовый вкус с мускатной нотой.
Махараджа нечасто встречается в чистом виде, но его можно найти в купажах с индийскими чаями. У него благородный бархатистый вкус, слегка терпкий.
Макомбоки – это чёрный чай из Кении. Он содержит дубильные вещества, полезные для пищеварения и нервной системы.
Заваривают чай почти одинаково, однако добавляют в него по вкусу молоко или лимон, мёд или сахар.