Названы лучшие сорта чёрного чая и способы их приготовления

К ним относится кимун, который имеет яркий вкус и красно-коричневый оттенок. Вкус и аромат — медово-фруктовый с винными и цветочными нотами.

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Специалисты Food ru также относят к лучшим сортам Дянь Хун. Этот чай носит название гор, на которых произрастает. Аромат наполнен тёплыми хлебными и пряными оттенками.

Лапсанг сушонг называют «копчёным» или «дегтярным». Такой чай пили Черчилль и литературный Холмс. У чая смолистый, древесный вкус и аромат.

Пуэр Гун Тин имеет красно-коричневый густой цвет, аромат ореха, чернослива и древесины.

Эрл грей ароматизирован маслом из кожуры бергамота, вкус и запах у него цветочный с лёгкой горчинкой.

Ассам терпкий и одновременно сладковатый на вкус, у него есть медовая и цветочная ноты в аромате.

Дарджилинг имеет чуть терпкий, фруктовый вкус с мускатной нотой.

Махараджа нечасто встречается в чистом виде, но его можно найти в купажах с индийскими чаями. У него благородный бархатистый вкус, слегка терпкий.

Макомбоки – это чёрный чай из Кении. Он содержит дубильные вещества, полезные для пищеварения и нервной системы.