Терапевт Асанов предупредил о вреде фастфуда для мозга

— Важно понимать, что фастфуд не только неблагоприятно влияет на фигуру, но и вредит мозгу. Большое количество нездоровой еды может привести к агрессивности, стрессу и депрессии. При употреблении фастфуда люди часто теряют самоконтроль, продолжая есть, даже уже насытившись, — пояснил врач в комментарии Общественной службе новостей.