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3 часа назад

Эксперты рассказали, как приготовить идеальный кофе

runews24.ruиещё 2

Приготовление кофе можно превратить из рутины в магический ритуал. Чтобы напиток всегда получался идеальным, нужно следовать нескольким несложным правилам.

Эксперты рассказали, как приготовить идеальный кофе
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эксперты Food ru отметили, что следует обязательно использовать только хорошую воду. Для приготовления кофе идеально подойдёт бутилированная вода с минерализацией 75-175 мг/л.

Зёрна нужно измельчать непосредственно перед приготовлением, так как через время они теряют аромат.

Можно ароматизировать кофе при варке корицей и ванилью, кардамоном, чёрным или красным перцем.

Если любите в напиток добавлять молоко, то нужно правильно выбрать его жирность. Для капучино или латте идеально подойдёт коровье молоко 3,2-3,5%.

А вот многие разновидности растительного молока имеют яркий вкус и запах, которые повлияют на кофе. Лучше выбирать соевое или овсяное.

Также в кофе можно добавить сиропы, которые сделают напиток более сладким. Стоит приобрести специальные составы. Можно добавлять и мёд.

Кофе следует пить из красивой чашки, тогда это принесёт больше радости и напиток покажется более вкусным.

Еда,
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