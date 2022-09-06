Россиянам рассказали о новой крупе фрике

Известная в гастрономических кругах Ближнего Востока крупа фрике является полезным продуктом, считает бренд-шеф кафе "Хлеб Насущный" Евгений Василенко.
По его словам, зерна крупы богаты клетчаткой. Продукт может обрести популярность среди россиян, считает повар.
"Некоторые называют фрике суперфудом – и совсем не зря. Считается, что эта ближневосточная крупа весьма полезна, поскольку содержит не только клетчатку, что само по себе хорошо, но и множество различных микроэлементов",
– поделился Василенко в разговоре с "Газетой.ру".
Повар добавил, что подобный продукт малоизвестен в России, но уже обрел популярность в США и Европе.
Крупу производят из молодой пшеницы, которую перед обработкой обжигают на небольшом огне. Повар сравнил фрике с диетическими киноа и фарро. Купа достаточно долго готовится, а также имеет низкий гликемический индекс, подчеркнул бренд-шеф.