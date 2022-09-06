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1 час назад

Россиянам рассказали о новой крупе фрике

Москва24

Известная в гастрономических кругах Ближнего Востока крупа фрике является полезным продуктом, считает бренд-шеф кафе "Хлеб Насущный" Евгений Василенко.

Россиянам рассказали о новой крупе фрике
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, зерна крупы богаты клетчаткой. Продукт может обрести популярность среди россиян, считает повар.

"Некоторые называют фрике суперфудом – и совсем не зря. Считается, что эта ближневосточная крупа весьма полезна, поскольку содержит не только клетчатку, что само по себе хорошо, но и множество различных микроэлементов",

– поделился Василенко в разговоре с "Газетой.ру".

Повар добавил, что подобный продукт малоизвестен в России, но уже обрел популярность в США и Европе.

Крупу производят из молодой пшеницы, которую перед обработкой обжигают на небольшом огне. Повар сравнил фрике с диетическими киноа и фарро. Купа достаточно долго готовится, а также имеет низкий гликемический индекс, подчеркнул бренд-шеф.

Еда,Евгений Василенко,
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