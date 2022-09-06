Назван полезный способ заготовки ягод на зиму

Заморозка ягод на зимнее время года позволит сохранить в них витамины и клетчатку, рассказала нутрициолог, диетолог, психиатр, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.

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"Лучше всего ягоды замораживать. Был проведен ряд исследований, доказывающих, что заморозка, особенно быстрая, то есть сорвали ягодку и в течение нескольких часов отправили ее на обработку, сохраняет большее количество полезных веществ, даже клетчатку",

– сообщила она в беседе с порталом Ura.ru.

Эксперт отметила пользу малинового варенья. По ее словам, при варке или приготовлении пюре исчезнет витамин C, но останутся минеральные свойства.

При этом Ивашкевич подчеркнула, что малина с сахаром является десертом, необходимо соблюдать меру в потреблении лакомства.

Специалист добавила, что заготовки на зиму можно делать и в виде компотов без добавления сахара.

"В состав можно добавлять стевию. И тем самым уменьшать количество потребляемого сахара в рационе",