Назван полезный способ заготовки ягод на зиму

Заморозка ягод на зимнее время года позволит сохранить в них витамины и клетчатку, рассказала нутрициолог, диетолог, психиатр, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.
"Лучше всего ягоды замораживать. Был проведен ряд исследований, доказывающих, что заморозка, особенно быстрая, то есть сорвали ягодку и в течение нескольких часов отправили ее на обработку, сохраняет большее количество полезных веществ, даже клетчатку",
– сообщила она в беседе с порталом Ura.ru.
Эксперт отметила пользу малинового варенья. По ее словам, при варке или приготовлении пюре исчезнет витамин C, но останутся минеральные свойства.
При этом Ивашкевич подчеркнула, что малина с сахаром является десертом, необходимо соблюдать меру в потреблении лакомства.
Специалист добавила, что заготовки на зиму можно делать и в виде компотов без добавления сахара.
"В состав можно добавлять стевию. И тем самым уменьшать количество потребляемого сахара в рационе",
– добавила она.