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3 часа назад

Как легко приготовить настоящую итальянскую пасту: видео

Мира Маркина

Для того, чтобы поесть вкусную пасту, не обязательно ехать в Италию или идти в дорогой итальянский ресторан. Приготовить ее можно самостоятельно и без особых усилий. Делимся рецептом блогера Марии Фомичевой (@mashanapp) из TikTok, который используют сами итальянцы.

Для приготовления пасты вам понадобятся:

  • лук;
  • чеснок;
  • сливки;
  • томатная паста;
  • соль, сахар, сушеный базилик;
  • паста пенне.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как приготовить идеальную итальянскую пасту.

Ранее мы показывали, как сделать плов с курицей в казане.

Еда,Видео,
3 часа назад

Как легко приготовить настоящую итальянскую пасту: видео

Мира Маркина

Для того, чтобы поесть вкусную пасту, не обязательно ехать в Италию или идти в дорогой итальянский ресторан. Приготовить ее можно самостоятельно и без особых усилий. Делимся рецептом блогера Марии Фомичевой (@mashanapp) из TikTok, который используют сами итальянцы.

Для приготовления пасты вам понадобятся:

  • лук;
  • чеснок;
  • сливки;
  • томатная паста;
  • соль, сахар, сушеный базилик;
  • паста пенне.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как приготовить идеальную итальянскую пасту.

Ранее мы показывали, как сделать плов с курицей в казане.

Еда,Видео,
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