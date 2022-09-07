Как легко приготовить настоящую итальянскую пасту: видео

Для того, чтобы поесть вкусную пасту, не обязательно ехать в Италию или идти в дорогой итальянский ресторан. Приготовить ее можно самостоятельно и без особых усилий. Делимся рецептом блогера Марии Фомичевой (@mashanapp) из TikTok, который используют сами итальянцы.