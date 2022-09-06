Секреты правильной сушки грибов

Во время сушки любые продукты могут быть испорчены насекомыми, и грибы не исключение, рассказал шеф-повар кафе фермерской кухни «Ферма» на ВДНХ Алексей Ляхов. Отвечая на вопросы «Ленты.ру», он раскрыл россиянам секреты правильного процесса сушки грибов.

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По словам Ляхова, во время подготовки грибов к сушке их надо тщательно промыть. Затем грибы нанизывают на прочную нить и подвешивают в хорошо проветриваемом помещении. Он также посоветовал защищать грибы от насекомых, способных испортить заготовки: для этого нужно выбрать недоступное для вредителей место.

Шеф-повар отметил, что во всех случаях грибы сначала лучше подвялить на солнце при температуре 40-45° С, а затем досушивать до готовности при 50-60° С. При более высокой температуре досушивания грибы начинают терять цвет, вкус и аромат, пояснил он.