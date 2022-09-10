Рецепт ханума без мяса: видео

Проще, чем манты, вкуснее, чем пельмени, быстрее, чем хинкали. Ханум – это мучной рулет с начинкой, который готовится на пару. В традиционном варианте блюдо готовится с говяжьим фаршем, картошкой и луком.

Блогер Mikhail Vegan показал веганский вариант приготовления этого блюда. В нем он заменил продукты животного происхождения на растительные.

Подробный рецепт ханума смотрите в видео.