Рецепт ханума без мяса: видео

Проще, чем манты, вкуснее, чем пельмени, быстрее, чем хинкали. Ханум – это мучной рулет с начинкой, который готовится на пару. В традиционном варианте блюдо готовится с говяжьим фаршем, картошкой и луком.
Блогер Mikhail Vegan показал веганский вариант приготовления этого блюда. В нем он заменил продукты животного происхождения на растительные.
Подробный рецепт ханума смотрите в видео.
Ранее мы рассказывали о рецепте восхитительных баклажанов. Не знаете, что приготовить из них? Вам точно понравится этот вариант.