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2 часа назад

Рецепт ханума без мяса: видео

Стелла Шмель

Проще, чем манты, вкуснее, чем пельмени, быстрее, чем хинкали. Ханум – это мучной рулет с начинкой, который готовится на пару. В традиционном варианте блюдо готовится с говяжьим фаршем, картошкой и луком.

Блогер Mikhail Vegan показал веганский вариант приготовления этого блюда. В нем он заменил продукты животного происхождения на растительные.

Подробный рецепт ханума смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о рецепте восхитительных баклажанов. Не знаете, что приготовить из них? Вам точно понравится этот вариант.

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