Врач назвала продукты, которые действуют как успокоительное

Побороть осеннюю хандру помогут цельнозерновой хлеб, мясо и большинство известных каш.
Продукты с содержанием одного очень важного витамина способствуют успокоению нервной системы и избавлению от излишней тревожности. Как пишет Infox.ru, деятельность нервной системы регулирует витамин В12.
По этой причине, как отмечает врач-диетолог Елена Соломатина, ряд продуктов с содержанием этого вещества будет способствовать успокоению нервов, выводу из стрессовой ситуации и депрессии.
Такой витамин в избытке содержится в цельнозерновом хлебе, мясе и большинстве известных каш, которые в непростые психологические периоды могут заменить успокоительные средства без вреда для здоровья.
В целом витамин группы B благотворно действует на нервную систему человека, подавляя чрезмерную раздражительность и тревожность.
Особенно важно об этом помнить легкоранимым гражданам, а также при смене сезонов, особенно при переходе лета в осень, когда сезонная хандра часто берет людей в «плен».
Понятно, что для приведения в порядок своей нервной системы не стоит есть мясо, хлеб и каши килограммами. Просто в такие моменты есть необходимость включить данные продукты в свой ежедневный рацион.