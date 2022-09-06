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2 часа назад

Врач назвала продукты, которые действуют как успокоительное

Нижегородская правда

Побороть осеннюю хандру помогут цельнозерновой хлеб, мясо и большинство известных каш.

Врач назвала продукты, которые действуют как успокоительное
Фото: Фото: pixabay.comФото: pixabay.com

Продукты с содержанием одного очень важного витамина способствуют успокоению нервной системы и избавлению от излишней тревожности. Как пишет Infox.ru, деятельность нервной системы регулирует витамин В12.

По этой причине, как отмечает врач-диетолог Елена Соломатина, ряд продуктов с содержанием этого вещества будет способствовать успокоению нервов, выводу из стрессовой ситуации и депрессии.

Такой витамин в избытке содержится в цельнозерновом хлебе, мясе и большинстве известных каш, которые в непростые психологические периоды могут заменить успокоительные средства без вреда для здоровья.

В целом витамин группы B благотворно действует на нервную систему человека, подавляя чрезмерную раздражительность и тревожность.

Особенно важно об этом помнить легкоранимым гражданам, а также при смене сезонов, особенно при переходе лета в осень, когда сезонная хандра часто берет людей в «плен».

Понятно, что для приведения в порядок своей нервной системы не стоит есть мясо, хлеб и каши килограммами. Просто в такие моменты есть необходимость включить данные продукты в свой ежедневный рацион.

Еда,Елена Соломатина,
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