Бюджетные продукты, которые важно включить в рацион

Грамотно составленная на неделю продуктовая корзина поможет обеспечить доступ к необходимым витаминам, минералам и бактериям для поддержания здоровья. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-диетологом Михаилом Гинзбургом, на какие продукты стоит обратить внимание при составлении списка покупок.
Он отметил, что вне зависимости от социально-демографических групп населения можно собрать «здоровую» продуктовую корзину, если включить в нее определенные продукты.
По словам диетолога, кисломолочные продукты — бюджетный вариант пищи, который богат полезными бифидо- и лактобактериями.
— Необязательно гнаться за импортными дорогими брендами. Можно выбрать кисломолочный продукт местного производителя, с коротким сроком годности, потому что именно это гарантирует отсутствие консервантов,
— заметил Гинзбург.
Он уточнил, что кисломолочные продукты желательно употреблять в первые дни после приобретения, чтобы избежать негативного воздействия на пищеварительную систему.
Также специалист подчеркнул, что эти продукты — залог здоровья и долголетия, потому что их полезная микрофлора противостоит возрастным болезням и укрепляет иммунитет.
Как объяснил диетолог, гречку в этот список следует включать с осторожностью, потому что она имеет тенденцию роста в цене. Однако при понижении стоимости можно приобрести ее впрок, так как хранится она долго.
— Овсяные хлопья — бюджетный продукт, который имеет ряд положительных свойств для организма человека. Однако стоит покупать вид хлопьев долгой варки (не менее 15 минут) и не доваривать их до конца, чтобы сохранять полезные свойства продукта,
— прокомментировал Гинзбург.
Собеседник «ВМ» рекомендовал также внимательно выбирать и хлеб.
— Грубый хлеб (из цельнозерновой муки) стоит выбирать не соленый и не кислый,
— отметил диетолог.
По словам Гинзбурга, ягоды полезно употреблять как в свежем виде, так и в замороженном. При этом в процессе заморозки они не теряют своих полезных свойств.
Последние не теряют своих полезных свойств даже после термической обработки, отметил врач.
Диетолог назвал также и фрукты, которые не будет затратно включить в свой рацион.
— Яблоки и сливы являются недорогими продуктами, которые заключают в себе большое количество витаминов, поэтому стоит включить их в недельную продуктовую корзину,
— сообщил Гинзбург.
Сливу, по его словам, можно употреблять как в сушеном виде, так и в замороженном, потому что она не теряет своих полезных и вкусовых качеств при хранении.
Диетолог отметил, что для поддержания здоровья человеку необходимо включить в рацион минимум 5 порций морской рыбы.
— При выборе рыбы важно обратить внимание на место ее выращивания. Если рыба была выращена в искусственных условиях, она не содержит в себе полезных омега-3 жирных кислот,
— пояснил Гинзбург.
Он также добавил, что ее лучше тушить или запекать.
Приправы не стоит исключать из списка продуктов на неделю, так как они являются отличным дополнением к готовым блюдам.
Диетолог рекомендовал обязательно добавлять в блюда карри, куркуму и сушеную зелень.