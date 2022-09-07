Бюджетные продукты, которые важно включить в рацион

Грамотно составленная на неделю продуктовая корзина поможет обеспечить доступ к необходимым витаминам, минералам и бактериям для поддержания здоровья. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-диетологом Михаилом Гинзбургом, на какие продукты стоит обратить внимание при составлении списка покупок.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Он отметил, что вне зависимости от социально-демографических групп населения можно собрать «здоровую» продуктовую корзину, если включить в нее определенные продукты.

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Кисломолочные продукты

По словам диетолога, кисломолочные продукты — бюджетный вариант пищи, который богат полезными бифидо- и лактобактериями.

— Необязательно гнаться за импортными дорогими брендами. Можно выбрать кисломолочный продукт местного производителя, с коротким сроком годности, потому что именно это гарантирует отсутствие консервантов,

— заметил Гинзбург.

Он уточнил, что кисломолочные продукты желательно употреблять в первые дни после приобретения, чтобы избежать негативного воздействия на пищеварительную систему.

Также специалист подчеркнул, что эти продукты — залог здоровья и долголетия, потому что их полезная микрофлора противостоит возрастным болезням и укрепляет иммунитет.

Овсянка, грубый хлеб и гречка

Как объяснил диетолог, гречку в этот список следует включать с осторожностью, потому что она имеет тенденцию роста в цене. Однако при понижении стоимости можно приобрести ее впрок, так как хранится она долго.

— Овсяные хлопья — бюджетный продукт, который имеет ряд положительных свойств для организма человека. Однако стоит покупать вид хлопьев долгой варки (не менее 15 минут) и не доваривать их до конца, чтобы сохранять полезные свойства продукта,

— прокомментировал Гинзбург.

Собеседник «ВМ» рекомендовал также внимательно выбирать и хлеб.

— Грубый хлеб (из цельнозерновой муки) стоит выбирать не соленый и не кислый,

— отметил диетолог.

Овощи, ягоды и фрукты

По словам Гинзбурга, ягоды полезно употреблять как в свежем виде, так и в замороженном. При этом в процессе заморозки они не теряют своих полезных свойств.

морковь;

тыква;

свекла;

огурцы;

томаты. Среди овощей диетолог выделил ряд дешевых, но полезных продуктов, которые может позволить включить в свою продуктовую корзину каждый. Среди них:

Последние не теряют своих полезных свойств даже после термической обработки, отметил врач.

Диетолог назвал также и фрукты, которые не будет затратно включить в свой рацион.

— Яблоки и сливы являются недорогими продуктами, которые заключают в себе большое количество витаминов, поэтому стоит включить их в недельную продуктовую корзину,

— сообщил Гинзбург.

Сливу, по его словам, можно употреблять как в сушеном виде, так и в замороженном, потому что она не теряет своих полезных и вкусовых качеств при хранении.

Жирная рыба

Диетолог отметил, что для поддержания здоровья человеку необходимо включить в рацион минимум 5 порций морской рыбы.

— При выборе рыбы важно обратить внимание на место ее выращивания. Если рыба была выращена в искусственных условиях, она не содержит в себе полезных омега-3 жирных кислот,

— пояснил Гинзбург.

Он также добавил, что ее лучше тушить или запекать.

Приправы

Приправы не стоит исключать из списка продуктов на неделю, так как они являются отличным дополнением к готовым блюдам.

Диетолог рекомендовал обязательно добавлять в блюда карри, куркуму и сушеную зелень.

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