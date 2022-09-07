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58 минут назад

5 продуктов, срок годности которых короче, чем вы думаете

Мира Маркина

Как правило, люди делят продукты на две категории – те, у которых небольшой срок годности, и те, которые якобы можно хранить вечно. Однако ко второй категории относится мизерный процент продуктов. Чаще всего та самая "вечная" еда тоже может испортиться и даже нанести вред здоровью. Подробнее об этих обманчивых продуктах – в материале "Рамблера".

5 продуктов, срок годности которых короче, чем вы думаете
Фото: unsplash unsplash

Сухари

В банке с герметичной крышкой сухари будут храниться не дольше трех месяцев. От панировочных сухарей следует избавиться спустя полгода с момента их изготовления.

Попкорн

Казалось бы, как зерна попкорна могут прийти в негодность? Однако и у этого продукта есть срок, в течение которого его нужно употребить – 8 месяцев. Попкорн способен удерживать влагу от 6 до 12 месяцев. Затем при приготовлении он может получаться излишне сухим.

Домашнее варенье

Это лакомство хранится максимум два года. Кроме того, важно проверять банки на наличие ржавчины, трещин и вздутий. Если на поверхности варенья появилась плесень или дрожжи, употреблять его в пищу больше нельзя.

Сыр с плесенью

Плесень в этом изысканном деликатесе не та, что появляется, когда у продукта истек срок годности. Поэтому хранить такой сыр можно не более 3-4 недель с момента вскрытия упаковки.

Зерновые культуры

Мы любим закупаться зерновыми продуктами впрок, не задумываясь об их сроке годности. А между тем в герметично закрытой упаковке зерно хранится не дольше 8 месяцев. Если упаковка открыта – не более 6.

Еда,
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