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3 часа назад

Назван самый полезный овощ для пожилых

Москва24иещё 1

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с Москвой 24 назвала белокочанную капусту самым полезным овощем для пожилых людей.

Назван самый полезный овощ для пожилых
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, это универсальный продукт, который можно употреблять в разных вариантах: свежем, тушеном, отварном или квашеном.

"Если нельзя свежую капусту в виде салата, поскольку могут быть какие-то проблемы с пищеварением в виде метеоризма, ее можно заквасить, можно тушеный вариант использовать",

– говорит диетолог.

Прежде всего белокочанная капуста богата витамином C, который особенно важен осенью. Он помогает защитить организм от простуд и вирусных инфекций, отмечает врач. Кроме того, в этом овоще содержится много полезной клетчатки и пищевых волокон, необходимых для здоровья кишечника.

Если говорить именно о квашеной капусте, то она поможет улучшить микрофлору кишечника и обогатить ее полезными бактериями, говорит Аплетаева.

"При квашении капусты происходит практически тот же самый процесс, что и при сквашивании молочных продуктов. По составу она также богата всеми питательными веществами. Условно говоря, это пробиотик, только не содержащий молочные составляющие в таком растительном исполнении",

– отмечает эксперт.

Еда,
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