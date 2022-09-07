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38 минут назад

Диетолог Ковальков назвал продукты, способствующие развитию онкологии

Мария Иглина

Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал о продуктах, которые способствуют развитию онкологических заболеваний. Подробностями он поделился в комментарии для Nation News.

По словам эксперта, раковые клетки растут за счет быстрого топлива, а быстрое топливо — это быстрые углеводы.

Самым опасным продуктом диетолог назвал чипсы, на втором месте расположились сильногазированные напитки, а на третьем — мясные полуфабрикаты. Также для здоровья вредны сосиски, колбасы и различные копчености.

Ковальков рекомендует делать выбор в пользу медленных углеводов.

Ранее нутрициолог предупредила об опасности баклажанов.

Еда,Видео,Алексей Ковальков,
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