Как спасти пересоленный суп: лайфхак хозяек

Даже самая опытная хозяйка подчас может добавить слишком много соли в суп. Но если это произошло с вами, не спешите избавляться от всей кастрюли. С помощью всего одной хитрости можно исправить положение. Подробнее о ней – в материале "Рамблера".

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Для того, чтобы избавить суп от лишней соли, достаточно прибегнуть лишь к помощи картофеля. Не разбавляя суп водой, добавьте в него полную очищенную картофелину и продолжайте готовить вместе с ней. Овощ впитает в себя лишнюю соль, и суп получится таким вкусным, каким вы его задумывали.

После того, как суп будет готов, выньте картофелину и разлейте блюдо по тарелкам. Никто и не заметит, что суп был пересолен. Кстати, чем больше картофелина, тем больше соли она впитает – имейте в виду.

Если под рукой не оказалось картофеля, на помощь может прийти рис. Заверните его в марлю и опустите в кастрюлю на 15 минут. После этого выньте крупу – она впитает в себя излишки соли, и от супа не придется избавляться.