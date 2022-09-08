Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
3 часа назад

Как спасти пересоленный суп: лайфхак хозяек

Мира Маркина

Даже самая опытная хозяйка подчас может добавить слишком много соли в суп. Но если это произошло с вами, не спешите избавляться от всей кастрюли. С помощью всего одной хитрости можно исправить положение. Подробнее о ней – в материале "Рамблера".

Как спасти пересоленный суп: лайфхак хозяек
Фото: unsplashunsplash

Для того, чтобы избавить суп от лишней соли, достаточно прибегнуть лишь к помощи картофеля. Не разбавляя суп водой, добавьте в него полную очищенную картофелину и продолжайте готовить вместе с ней. Овощ впитает в себя лишнюю соль, и суп получится таким вкусным, каким вы его задумывали.

После того, как суп будет готов, выньте картофелину и разлейте блюдо по тарелкам. Никто и не заметит, что суп был пересолен. Кстати, чем больше картофелина, тем больше соли она впитает – имейте в виду.

Если под рукой не оказалось картофеля, на помощь может прийти рис. Заверните его в марлю и опустите в кастрюлю на 15 минут. После этого выньте крупу – она впитает в себя излишки соли, и от супа не придется избавляться.

В случае, если дома не нашлось подходящих ингредиентов, можно добавить в бульон воды. Однако следует помнить, что, прибегая к такому способу, суп может потерять необходимую густоту и станет излишне жидким.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители