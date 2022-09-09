Продукты, заставляющие организм вырабатывать женские гормоны

Гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности Ольга Каплина рассказала, в каких продуктах содержатся фитоэстрогены — вещества, аналогичные женским половым гормонам.

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Специалист отметила, что нарушения выработки этого гормона можно регулировать с помощью питания. Врач порекомендовала следующие продукты: все виды капусты, лук, чеснок, красно мясо, семена льна, бобовые культуры, чернослив, курага, молокопродукты.

Среди напитков в этом отношении полезен кофе. В нём содержатся натуральные эстрогены и при его употреблении запускается процесс эндогенной выработки эстрогенов в организме. Но важна мера из-за тотго, что кофе может вызвать повышение артериального давления.

При этом питание — вспомогательное средство, при наращении гормонального фона, необходимо обратиться к врачу.