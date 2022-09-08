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51 минуту назад

Диетолог Круглова назвала допустимое количество яиц в неделю

Диана Товсепова

У всех людей разные потребности и особенности организма, однако

есть среднее количество яиц, которое может съесть человек без вреда для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.

Здоровому человеку, по ее словам, нужно съедать одно яйцо в день и около семи яиц в неделю.

Круглова объяснила, что здоровый человек все же может съедать и 2-3 яйца в день, но после пару дней не есть их вообще.

"Потребность у всех разная. Есть среднее значение — порядка одного яйца в день и семь штук в неделю, это для здорового человека", — объяснила она.

Если же вы съедите за раз 3-4 яйца, то проблем все равно быть не должно, однако тогда нужно будет в этот день есть меньше мяса и насыщенных жиров.

Ранее мы писали о том, как приготовить настоящую итальянскую пасту.

Еда,Видео,Наталья Круглова,
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