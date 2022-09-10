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20 часов назад

Какие вредные блюда — самые популярные среди россиян

Ferra.ruиещё 1

Врач-диетолог Анна Гончарова рассказала о вредных блюдах, которые прижились среди россиян и никак не выходят из рациона.

Какие вредные блюда — самые популярные среди россиян
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По её словам, «два вредных блюда, которые устойчиво прижились в российской популяции и никак не могут быть нивелированы» — гречка с кефиром и хлеб с молоком. Это крайне вредное сочетание продуктов, потому что ведёт к резкому скачку глюкозы в крови и изменению кислотности желудка в сторону закисления, а также к отёчности и дискомфорту.

Врач порекомендовала варить любые крупы на воде, хлеб есть с чаем, а кефир и молоко употреблять как отдельные продукты.

«Хлеб запивать чаем. Молоко и кефир употреблять как самостоятельные продукты, оставляя их на 2-3 часа по времени употребления от других приёмов пищи. И крупы варить на воде с небольшим количеством сливочного или растительного масла», — отметила Гончарова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Анна Гончарова,
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