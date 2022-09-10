Какие вредные блюда — самые популярные среди россиян

Врач-диетолог Анна Гончарова рассказала о вредных блюдах, которые прижились среди россиян и никак не выходят из рациона.
По её словам, «два вредных блюда, которые устойчиво прижились в российской популяции и никак не могут быть нивелированы» — гречка с кефиром и хлеб с молоком. Это крайне вредное сочетание продуктов, потому что ведёт к резкому скачку глюкозы в крови и изменению кислотности желудка в сторону закисления, а также к отёчности и дискомфорту.
Врач порекомендовала варить любые крупы на воде, хлеб есть с чаем, а кефир и молоко употреблять как отдельные продукты.
«Хлеб запивать чаем. Молоко и кефир употреблять как самостоятельные продукты, оставляя их на 2-3 часа по времени употребления от других приёмов пищи. И крупы варить на воде с небольшим количеством сливочного или растительного масла», — отметила Гончарова.
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