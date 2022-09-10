Какие вредные блюда — самые популярные среди россиян

По её словам, «два вредных блюда, которые устойчиво прижились в российской популяции и никак не могут быть нивелированы» — гречка с кефиром и хлеб с молоком. Это крайне вредное сочетание продуктов, потому что ведёт к резкому скачку глюкозы в крови и изменению кислотности желудка в сторону закисления, а также к отёчности и дискомфорту.