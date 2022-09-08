Что происходит с вашим телом при поедании картошки

У картофеля в основном плохая репутация. Но на самом деле этот продукт содержит множество питательных веществ, которые насыщают организм сложными углеводами и другими важными соединениями. А вот к чему вам нужно быть готовым, если вы собираетесь съесть картошку.

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Средний картофель (213 г) содержит примерно 164 килокалорий и 4,5 г клетчатки, калий, витамин В6 и С, а также 4,4 г растительного белка. По словам диетолога Эми Гудсон, в белом картофеле - больше калия, а в сладком - бета-каротина. И вот что вас ждёт после того, как вы съедите картошку.

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Может улучшиться здоровье кишечника. Если вы переживаете, что из-за картошки у вас повысится уровень сахара в крови, то сначала дайте ей остыть и только потом едите. К тому же после остывания крахмалы в картофеле превращаются в устойчивый крахмал типа 3. Последний попадает в толстую кишку, где и расщепляется бактериями и питает в качестве пребиотика кишечник. Благодаря этому снижается риск таких заболеваний и состояний, как воспаление, рак толстой кишки, сидром раздражённого кишечника и др. Вы будете чувствовать себя сытым. За счёт этого вам будет проще похудеть. Согласно исследованию 2018 года, люди чувствуют себя наиболее сытыми после употребления блюд с рисом, макаронами и картофелем. Вы можете набрать вес. Но это касается только определённых способов приготовления картофеля. Калорийные блюда получаются, если в них есть запечённый картофель на сливочном масле, картофель фри.