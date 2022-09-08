Что происходит с вашим телом при поедании картошки

У картофеля в основном плохая репутация. Но на самом деле этот продукт содержит множество питательных веществ, которые насыщают организм сложными углеводами и другими важными соединениями. А вот к чему вам нужно быть готовым, если вы собираетесь съесть картошку.
Средний картофель (213 г) содержит примерно 164 килокалорий и 4,5 г клетчатки, калий, витамин В6 и С, а также 4,4 г растительного белка. По словам диетолога Эми Гудсон, в белом картофеле - больше калия, а в сладком - бета-каротина. И вот что вас ждёт после того, как вы съедите картошку.
Может улучшиться здоровье кишечника. Если вы переживаете, что из-за картошки у вас повысится уровень сахара в крови, то сначала дайте ей остыть и только потом едите. К тому же после остывания крахмалы в картофеле превращаются в устойчивый крахмал типа 3. Последний попадает в толстую кишку, где и расщепляется бактериями и питает в качестве пребиотика кишечник. Благодаря этому снижается риск таких заболеваний и состояний, как воспаление, рак толстой кишки, сидром раздражённого кишечника и др. Вы будете чувствовать себя сытым. За счёт этого вам будет проще похудеть. Согласно исследованию 2018 года, люди чувствуют себя наиболее сытыми после употребления блюд с рисом, макаронами и картофелем. Вы можете набрать вес. Но это касается только определённых способов приготовления картофеля. Калорийные блюда получаются, если в них есть запечённый картофель на сливочном масле, картофель фри.
Может повыситься уровень сахара в крови. Если регулярно есть жареную картошку (чипсы, картофель фри), то можно повысить риск развития болезней сердца, повышенного кровяного давления и сахарного диабета. То же самое касается запечённого картофеля. Чтобы этого избежать, специалист рекомендует сочетать картошку и прочие углеводы с белком (курица, нежирная говядина, рыба, яйца). Жареный картофель может ухудшить вашу память. В исследованиях употребление такого картофеля связывается с ухудшением памяти, ослаблением внимания, усилением воспалительных реакций в мозге, отмечает Мэри Вирц, зарегистрированный диетолог и консультант MomLovesBest. Кроме того, в научной работе, опубликованной в Journal of Nutritional Science, говорится, что меньше всего баллов в тестах на память и когнитивные функции набрали те, кто ел больше всего жареной пищи. Кожа может начать стареть быстрее. Диетолог Джон Бурдеос подчёркивает, что масло, необходимое для жарки картофеля, может образовывать вредные соединения - конечные продукты гликирования (AGE). Эти вещества с возрастом накапливаются в организме. В результате при употреблении в больших количествах жареной картошки может возникнуть воспаление, клетки также могут оказаться повреждёнными. Это всё может ускорить старение. Воспалительная же реакция кожи проявляется в виде морщин, отёчности, прыщей. У вас будет больше энергии. Средний картофель обеспечивает организм примерно 26 г сложных углеводов. Благодаря этому вам будет легче поддерживать физическую активность. Правда, это касается варёного или запечённого картофеля.