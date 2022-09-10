Трупный яд и сгнивший сыр: самые омерзительные блюда мира

Мы привыкли, что еда – это нечто вкусное и ароматное, но далеко не всегда! Некоторые специфические деликатесы начинают нравиться с возрастом. Например, оливки, трюфель или ароматный сыр. Но некоторые особенные блюда назвать вкусными трудно, даже если ты уже вырос и очень-очень стараешься. "Рамблер" собрал самые омерзительные (но очень вкусные для некоторых людей) блюда мира.

Фото: социальные сети социальные сети

Столетнее яйцо

Столетнее яйцо — это китайское блюдо, которое представляет собой яйцо, ферментированное в моче. Что? Свежие куриные или утиные яйца погружаются в щелочную среду без доступа воздуха (как правило, обмазываются смесью из чая, извести, соли, золы и глины, после чего закапываются в землю) на 15-20 дней. В результате белок приобретает упругую консистенцию и становится темным и полупрозрачным, а желток — почти черным. И вся эта красота издает сильнейший аммиачный запах.

Копальхен

социальные сети

Но не только китайская кухня поражает необычными блюдами, но и эскимосская. Северные народы питаются дичью и растениями, но климат не изобилует вариантами. Поэтому любой найденный кусок мяса идет в ход. Копальхен — это блюдо из заготовленного мяса. Берем тушу моржа, тюленя, оленя или кита. Тушу погружаем в болото и присыпают торфом. Так мясо настаивется несколько месяцев, потом труп животного можно есть. Правда, в пищу употреблять его могут только эскимосы, остальных деликатес может убить, все-таки в ход идет мясо с трупым ядом.

Касу марцу

социальные сети